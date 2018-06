Leipzig

Bei Stora Enso in Eilenburg ist die Fußball-WM Chef-Sache. Bei einer Besprechung des Managementteams der Papierfabrik auf dem Schanzberg wurde dem Kampf ums runde Leder sogar ein extra Tagesordnungspunkt gewidmet. Im Fokus dabei – die Frage, wie die Produktions-Mitarbeiter verfolgen können, was sich auf dem grünen Rasen im fernen Russland abspielt.

So selbstverständlich ist das nicht. Die Papiermaschine läuft nämlich rund um die Uhr – egal also, wann Deutschland spielt, betroffen ist immer jemand. Teamgeist aber ist wichtig, das weiß auch Geschäftsführer und Fußball-Fan Dirk Schwarze. Und so wurden kurz vor Beginn der WM in Russland in den Produktionsräumen vier Bildschirme installiert. „Die sind für die gedacht, die in Schichten arbeiten.

Zu sehen sind in der Vorrunde alle Spiele mit deutscher Beteiligung, das Halbfinale und das Endspiel“, sagt Katrin Baumgart, Sekretärin Personal & Organisation. „Das haben wir bei früheren Weltmeisterschaften ja auch schon so gemacht.“ Klar ist, der Produktionsablauf wird zu keiner Zeit gestört sein.

Dieses Bewusstsein ist bei den Mitarbeitern vorhanden. Und auch anderswo im Unternehmen spiegelt sich die WM wieder. In den Büros gibt es die eine oder andere Tippgemeinschaft, an vielen Büro-Wänden hängen die Spielpläne, in denen die Ergebnisse eingetragen werden.

Und selbst in der Kantine kommt man am Thema nicht vorbei. Versorger Aramark hat ein Tippspiel gestartet: Wer wird Weltmeister, wie weit kommt Deutschland? Für die Punktbesten gibt es VIP-Karten für ein Bundesliga-Spiel von Hertha BSC oder Präsentkörbe zu gewinnen.

Zusammen arbeiten, zusammen jubeln

Der Chef des Oschatzer Bauunternehmens Pfennig-Bau mit 25 Mitarbeitern, David Pfennig, hat ein Herz für seine fußballbegeisterten Mitarbeiter. „Ein Teil der Spiele fällt ja gar nicht in die Arbeitszeit, da gibt es überhaupt keinen Interessenkonflikt. Und bei dem jetzt anstehenden Spiel gegen Südkorea steht es jedem Mitarbeiter frei, sich das Spiel anzuschauen.

Wer möchte, macht einfach eher Feierabend und kommt zu uns zum Fußballgucken“, sagt David Pfennig. Das Fußballgucken der Kollegen ist eine Privatveranstaltung, bei der David Pfennig seinen Kollegen die Räumlichkeiten in der Alten Filzfabrik zur Verfügung stellt, wo noch nebenbei gemütlich gegrillt, das eine oder andere Bier getrunken und gemeinsam mitgefiebert wird.

Bauunternehmer David Pfennig (l.) lädt seine Mitarbeiter und andere Fans zum gemeinsamen Fußballgucken ein. Paul Menzel-Kahn (Mitte) sorgt dafür, dass keiner hungern muss, und Jens Hönisch freut sich schon auf die Partie gegen Südkorea. Quelle: Christian Kunze

„Dass die Wünsche der Mitarbeiter auch so weit es geht berücksichtigt werden, das gehört bei Pfennig-Bau zur Firmenphilosophie. Das schafft im Team Gemeinsamkeit und letztlich haben alle was davon. Wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern haben auch auf anderen Ebenen eine gemeinsame Erfahrungswelt“, sagt der Firmenchef. Bei seinen Mitarbeitern kommt das Konzept gut an.

David Pfennig nutzt die Fußball-WM auch für eine gezielte Marketingkampagne bei Facebook. Dort sind Fotos von Fußballszenen mit den Firmenmitarbeitern und lokalen Bezügen nachgestellt. „Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Trikot bekommen mit Namen und Firmenaufdruck.

Das hat den meisten so viel Spaß gemacht, dass auch die Kinder der Mitarbeiter mitgemacht haben“, sagt David Pfennig, der aber auch bekennt: „Wir haben so viel Arbeit, dass wir für solche Dinge eigentlich keine Zeit haben. Aber diese Idee eines Mitarbeiters war so gut, dass wir sie nicht einfach ungenutzt verfallen lassen wollten.“

WM als teambildende Maßnahme

Ganz im Sinne der Fußball-WM plant Markus Reichel eine „teambildende Maßnahme“ für das heutige Spiel der Deutschen gegen Südkorea. Der Firmenchef der Raumstylisten aus Zschepplitz bei Döbeln genehmigt seinen sechs Angestellten, darunter eine Frau, einen zeitigeren Feierabend, damit sich alle ab 16 Uhr das wichtige Spiel anschauen können.

Die Mitarbeiter des Malerfachbetriebes sollen sich dafür aber nicht nach Hause verkrümeln, sondern wenn sie schon früher von ihren Baustellen in die Firmenzentrale kommen dürfen als üblich, dann ist gemeinsames Fußballgucken angesagt. „Ich habe einen Fernseher im Büro, den wir sonst bei Messen zu Präsentationszwecken nutzen. Wenn das Wetter schön ist, dann steht der am Mittwoch auf der Terrasse, wo wir uns zusammen das Spiel anschauen werden“, verrät Markus Reichel.

Ob dabei auch gegrillt wird? „Das versteht sich ja wohl von selbst“, sagt der Firmenchef. Markus Reichel tippt für das Spiel gegen Südkorea übrigens 2:1 für Deutschland. Das Team der Zschepplitzer Raumstylisten macht beim Tippspiel eines bekannten Putzherstellers mit. „Insgesamt sind dort 3600 Tippgeber angemeldet. Wir liegen jetzt auf Platz 800 und arbeiten uns langsam aber sicher nach vorn.“

Gemeinsamen Daumendrücken in ungezwungener Atmosphäre

Mitfiebern, mitleiden, mitjubeln: All das ist während der WM bei der TFT Thüringer Fibertrommel GmbH in Rositz möglich. Zum ersten Mal lädt die Firma anlässlich des Turniers in Russland ihre Mitarbeiter zum gemeinsamen Fußballschauen auf dem Betriebsgelände ein. „Das Angebot richtet sich an alle unsere Mitarbeiter.

Gerne können sie auch ihre Familie oder Freunde mitbringen“, erklärt Geschäftsführerin Marielis Kern die Aktion. Ausgenommen seien indes lediglich jene Angestellten, die noch arbeiten müssen, wenn in Moskau oder Sotschi der Ball über den Rasen rollt. „Die Produktion anhalten oder unterbrechen können wir natürlich nicht“, zeigt sich Kern pragmatisch.

Auch bei der Thüringer Fibertrommel GmbH in Rositz drücken die beiden Geschäftsführer Marielis Kern (l.) und Peter Pelikan (r.) sowie Mitarbeiterin Ulricke Schmidt (Mitte) die Daumen für Jogis Jungs. Quelle: Mario Jahn

Prinzipiell soll das Angebot, abgesehen vom gemeinsamen Daumendrücken, vor allem eine Möglichkeit sein, in ungezwungener Atmosphäre ins Gespräch zu kommen – auch über Abteilungsgrenzen hinweg. „Einbezogen sind ausdrücklich Mitarbeiter aus der Produktion und aus dem Bürobereich“, betont die Firmenchefin. Worüber lässt sich schon besser auf Augenhöhe debattieren, als über die Leistungen von Jogis Kickern.

Geschaut, gebangt und angefeuert wird im Betriebscasino, dem Versammlungsraum des Unternehmens. Rund 50 Plätze stehen hier zur Verfügung, die Duelle werden auf einer Leinwand übertragen. Wie es sich für einen zünftigen Fußballabend gehört, stehen ausreichend Getränke und Knabberzeug zur Verfügung.

Vorerst werden zwar nur die Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung gezeigt, so Kern. Sollte sich die Mannschaft jedoch Mittwoch-Abend gegen Südkorea gut schlagen, stehe weiteren Fußballnachmittagen oder -abenden bei der Fibertrommel sicherlich nichts im Wege.

Von Kathrin Kabelitz, Christian Kunze, Olaf Büchel und Bastian Fischer