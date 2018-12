Eilenburg

In Sachen Wäscherei Wagner gilt, was vor dem 3. Dezember galt: Der mehrfach verlängerte Mietvertrag zwischen der Stadt Eilenburg und der Unternehmerin endet zum 30. Juni 2020. Bei der Sondersitzung am Donnerstag kippte das Mehrheitsverhältnis. Noch Anfang des Monats hatten sich zehn Stadträte (bei sieben Nein-Stimmen und einer Enthaltung) für einen gemeinsamen Antrag von CDU und SPD ausgesprochen. Am Donnerstag waren nun aber nur noch sieben Stadträte dafür und zehn dagegen. Damit fand der Antrag von CDU und SPD, dass die Stadt Verhandlungen zum Verkauf des Grundstücks Nordring 14 aufnehmen soll, keine Mehrheit und ist vom Tisch.

Emotional-aggressive Debatte

Entschieden wurde das nach einer emotional-aggressiven Debatte des Sonderstadtrates, der am Donnerstag von etwa 40 Gästen verfolgt wurde. Die Sitzung hatte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) einberufen, nachdem die Kommunalaufsicht die schon Anfang Dezember vertretene Ansicht der Stadtverwaltung bestätigt hatte, dass Stadträtin Ellen Häußler zu Unrecht für befangen erklärt worden ist.

Von Ilka Fischer