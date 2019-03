Doberschütz

In Doberschütz bewerben sich am 26. Mai 31 Kandidaten um die 16 Sitze im Gemeinderat. Dabei fällt auf, dass die Parteien immer weniger präsent sind, sich dafür aber immer mehr Heimatvereine, Wählervereinigungen oder auch Gruppen zur Wahl stellen, die sich insbesondere Ordnung, Sicherheit und Brandschutz auf die Fahnen geschrieben haben.

Name ist Programm

Wie Rainer Klewe, der den Doberschützer Wahlausschuss leitet, informierte, konnten alle Kandidaten, die für neun Parteien und Gruppierungen antreten, zugelassen werden. Mit sieben Kandidaten schickt die CDU die meisten ins Rennen. Die Unabhängige Wählervereinigung Mörtitz folgt mit fünf. Jeweils vier stehen bei der Freien Stimme ( Sprotta Siedlung) und dem Sprottaer Heimatverein auf der Vorschlagsliste. Drei Kandidaten haben die Bürgerinitiative Doberschütz und die Öffentliche Ordnung und Sicherheit ( Wöllnau) nominiert. Die SPD und Bürger für Bürger schicken je zwei Kandidaten ins Rennen, die AfD hat einen Mann nominiert.

Viele Bewerber für sechs Ortschaftsräte

Gewählt werden am 26. Mai zudem sechs Ortschaftsräte mit jeweils sieben Räten. In fünf Orten hat nur jeweils eine Gruppierung einen Wahlvorschlag eingereicht. „Damit“, so Klewe, „finden hier Mehrheitswahlen statt.“ Das heißt: Wenn Bürger mit den vorgeschlagenen Kandidaten nicht einverstanden sind, haben sie die Möglichkeit, noch in der Wahlkabine bis zu drei Kandidaten zu benennen.

In Doberschütz stehen bei der Bürgerinitiative Doberschütz zehn Namen auf der Liste, je neun sind es in Mörtitz bei dem Unabhängigen Wählerverein der Ortschaft Mörtitz und bei der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Wöllnau. Je acht Frauen und Männer werden in Battaune von der Wählervereinigung Brandschutzsicherheit und Ordnung sowie in Paschwitz vom Heimatverein Paschwitz ins Rennen geschickt.

Verhältniswahl in Sprotta

In Sprotta gibt es zwei Wahlvorschläge und damit Verhältniswahlen. Die Freie Stimme hat hier acht, der Sprottaer Heimatverein sieben Kandidaten aufgestellt.

Von Ilka Fischer