Nordsachsen

Jan Glock, Forstbezirksleiter Forstbezirk Taura, wird die erste Veranstaltungen in Torfhaus (Gemeinde Mockrehna) eröffnen. Weitere fünf folgen bis Ende Mai in Gräfendorf und Taura bei Schildau. Auch in diesem Jahr setzt der Staatsbetrieb wieder auf die Unterstützung regionaler Fachleute, unter anderem mit der Unteren Forstbehörde und den ortsansässigen Feuerwehren. Dieses Jahr wird es eine Neuerung geben: An einer Station soll die Kreativität gefördert und die Fantasie angeregt werden. Die Kinder haben dabei die Aufgabe, während ihres Aufenthalts im Wald Naturmaterialien zu sammeln. „Diese werden anschließend pro Gruppe zu einem Bild im Bilderrahmen vereinigt und verewigt“, so Saskia Petzold, Sprecherin des Forstbezirkes Taura. Die jährlich stattfindenden Waldjugendspiele sind ein Gemeinschaftsprojekt der Sächsischen Staatsministerien für Umwelt und Landwirtschaft sowie Kultus und des Landesverbandes Sachsen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Waldjugendspiele finden in Sachsen seit dem Jahr 1999 statt. Jedes Jahr nehmen an den Veranstaltungen der Waldjugendspiele rund 6000 Mädchen und Jungen der dritten und vierten sowie sechsten Klassenstufe teil.

