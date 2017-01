Eilenburg. Der Bahnhof in Eilenburg-Ost verfügt über ein kleines Wartehäuschen mit einer Pendeltür. Die ist jetzt zu. Sicher nutzten auch die vielen Reisenden, die von hier aus tagtäglich zur Arbeit in Richtung Leipzig fahren, diesen Unterstand nicht immer. „Aber wenn es richtig stürmte, regnete oder schneite, war die Bude voll“, erzählt eine Sprottaerin, die die S-Bahn für den Weg zur Arbeit nach Leipzig nutzt. Doch warum ist die Tür seit einiger Zeit verschlossen und verschraubt? „Der Verschluss des Wetterschutzhauses am Bahnsteig 4/5 ist unter anderem dem hohen Vandalismus geschuldet. Für Reisende steht für die Wartezeit vor Abfahrt des Zuges der Wetterschutz vor der Schrankenanlage, welche vom ortsansässigen Fahrdienstleiter vor Zugeinfahrt bedient wird, zur Verfügung“, teilt die Bahn auf LVZ-Anfrage mit.

Beschränkter Bahnsteigzugang

Denn wie an so vielen Haltepunkten mussten mit schnelleren Zügen auch in Eilenburg-Ost Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden: Der Zugang zur zweiten Zustiegsplattform, die nur über die Gleise zu erreichen ist, wird normalerweise mit kleinen Schranken versperrt. Die öffnen sich etwa zehn Minuten vor Einfahrt. „Und es gehen dann natürlich alle rüber“, erzählt die Sprottaerin. Die Passagiere wissen: Es ist nicht ratsam, im Unterstand vor der Schranke auszuharren. Denn die Absperrungen schließen sich etwa drei Minuten, bevor der Zug naht. Es soll abgesichert werden, dass sich niemand mehr auf den Gleisen aufhält.

Wartehäuschen wird trotzdem beleuchtet

„Sicher waren am Wartehaus immer mal Scheiben kaputt, trotzdem stand man wenigstens geschützt“, so die Pendlerin. Wenn nun den Frühaufstehern Regen und Schnee um die Ohren wehen, sticht ihnen das verschlossene Wartehäuschen derzeit auch noch richtig leuchtend ins Auge: Denn das Licht im Inneren wird nach wie vor eingeschaltet.

Weniger Probleme haben offenbar Reisende tagsüber mit der Rationalisierung: „Habe ich noch nie benutzt“, sagt zum Beispiel Domenik Lange. Der 21-Jährige fährt täglich nach Leipzig. „Fehlt mir nicht“, so auch eine etwa gleichaltrige Physiotherapeutin, die mit dem Rad in die S-Bahn steigt und nach Jesewitz zur Arbeit will. „Für mich ist nur ärgerlich, dass die Züge von und nach Cottbus in Jesewitz nicht halten, ich sie also nicht nutzen kann.“

Zerstörung und Dreck

„Naja, bei uns in Taucha steht man auch in der Kälte“, meint Frank Voigt. In der Parthestadt ist das Empfangsgebäude wie mittlerweile fast überall und auch in Eilenburg privatisiert. Dort gibt es aber ein geräumiges Vordach. Allerdings auch eine Regelung, nach welcher jener Bahnsteig, der über die Gleise erreichbar ist, nur auf Anweisung über Lautsprecher betreten werden darf.

„Generell ist die Anbindung natürlich eine tolle Geschichte“, stellte Manfred Ramsch fest, der gerade eine Reise nach Nürnberg antrat. Der 76-Jährige findet aber einfach toll, dass Reisende jetzt komplikationslos in Eilenburg-Ost ein- und dann direkt auf dem Markt und auf dem Leuschnerplatz in Leipzig aussteigen können. Warum das Wartehaus gesperrt ist, kann er nicht wirklich nachvollziehen. „Vielleicht haben dort auch mal welche übernachtet.“ Es ist durchaus zu vermuten, dass sich diejenigen, die für Zerstörung und Dreck sorgten, nicht von den normalerweise geschlossenen Schranken vom Betreten des Bahnsteigs abhalten ließen. Sollte diesem Treiben mit der Absperrung auch ein Riegel vorgeschoben werden?

Eine Aufhebung der Schranken-Regelung für die Station Ost ist indessen nicht in Sicht: „Das Vorhaben ist an das Infrastrukturvorhaben zur Errichtung eines elektronischen Stellwerks Eilenburg gekoppelt“, erklärt die Bahn. Heißt: Ein Umbau der Bahnsteiganlagen ist von anderen, noch aufwendigeren und teureren Projekten abhängig. „Ein Zeitraum für die Aufnahme der Planung und der Bauausführung kann aktuell nicht benannt werden“, teilt die Bahn-Pressestelle mit.

