Eilenburg/Zschepplin

Derzeit steht in allen Städten und Gemeinden die Schöffenwahl auf der Tagesordnung. Insgesamt werden 4000 Sachsen für die ehrenamtliche Richtertätigkeit von 2019 bis 2023 gebraucht. Doch wer bewirbt sich eigentlich für so ein Ehrenamt? Die LVZ stellt mit der 38-jährigen Daniela Hilse eine Frau aus Zschepplin vor.

Von Bad Düben nach München und zurück

Daniela Hilse sitzt seit einem Jahr als Sekretärin im Vorzimmer des Eilenburger Oberbürgermeisters. Die Ur-Bad Dübenerin ist gelernte Rechtsanwalts-Fachangestellte. „Nach dem Abi wollte ich nur raus, weg und Geld verdienen“, erzählt sie. München erschien ihr mit 18 Jahren damals gerade weit genug weg, um die Lehre zu starten. „Und ich habe München durchaus genossen.“ Trotz der Geburt ihrer Tochter im dritten Ausbildungsjahr konnte sie die Lehre abschließen und auch weiter arbeiten. „Doch mit Kind“, so musste sie feststellen, „ist das Wohnen in der Münchener Innenstadt dann nicht mehr ganz so toll.“ Deshalb kündigte sie 2003 und zog zurück nach Bad Düben. „Die Kleinstadt hatte plötzlich wieder was.“ Doch auch, dass es hier ihre Familie und vor allem eine Oma für Josephine gab, habe natürlich eine Rolle gespielt.

Beruflich wieder Fuß gefasst

Beruflich in der alten Heimat Fuß zu fassen, erwies sich dann schwerer als gedacht. Über zwei Jahre musste sie suchen, bis sie in ihrem Beruf in einer Kanzlei Leipzig unterkam. Seit 2016 fuhr sie dann nicht mehr von Bad Düben, sondern von Zschepplin dorthin. Hier hat sie von 2015 bis Anfang 2018 mit ihrem Freund Thomas Paulich, der noch in diesem Sommer ihr Mann wird, ein Haus gebaut. Sie ist angekommen in der Provinz und findet es toll. „Hier kennt jeder jeden, und ich wurde mit offenen Armen aufgenommen.“ Da passte es, dass 2017 der Sekretariatsjob im Eilenburger Rathaus frei wurde. „Mich lockte nicht nur der achtminütige Fahrweg. Ich wollte auch nach über zehn Jahren noch mal was ganz Neues machen.“

Arbeit in Kanzlei spannend

Dass in der Verwaltung manches anders als in der freien Wirtschaft funktioniert, hat sie inzwischen mitbekommen. Doch sie merkte auch, dass sie das Rechtliche vermisst.„Man lernt ja in jedem Verfahren und mit jeder Akte etwas Neues und wundert sich schon manchmal über unser Rechtssystem.“ Während der Tätigkeit in der Kanzlei war für sie an ein Ehrenamt nicht zu denken. Doch inzwischen fallen nicht nur die zwei Stunden Fahrzeit weg, auch die Tochter wird demnächst 18.

„Ich hatte daher schon eine Weile überlegt, wie und wo ich mich in der neuen alten Heimat einbringen kann. Als ich dann im Amtsblatt den Artikel über die anstehende Schöffenwahl las, war ich sofort interessiert und informierte mich. Schöffin, so fand sie heraus, das wäre was für sie. Den Bürostuhl im Rathaus für zwölf Sitzungen im Jahr mit dem im Gericht zu tauschen, lockt sie. „Thomas unterstützt mich, und auch mein Arbeitgeber hat mir sofort sein Einverständnis gegeben.“ Die Gemeinderäte in Zschepplin haben sie zudem einstimmig auf die Vorschlagsliste gesetzt. Nun hat der Wahlausschuss des Amtsgerichtes das letzte Wort.

Von Ilka Fischer