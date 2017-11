Was ist der alte Teller wert? Schätztag im Eilenburger Museum

Eilenburg. Er hat bereits alles gesehen – vom wertlosen Trödel bis hin zum hochwertigen Einzelstück. Der Torgauer Antiquitätenhändler Ingo Henjes kennt sich in Sachen „Schätze“ bestens aus. Animiert von der Fernsehsendung „Kunst & Krempel“ wollte auch er einen solchen Schätztag auf die Beine stellen.

Experte kommt nach Eilenburg

2010 feierte die Veranstaltung im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum Premiere, ein Jahr später war Henjes erstmals in Eilenburger Stadtmuseum zu Gast. Am 19. November folgt nun die nächste Auflage im Haus an der Torgauer Straße in Eilenburg. Unterstützung bekommt Henjes dabei von Museums-Chef Andreas Flegel, der Stammgast im Torgauer Geschäft ist, um immer mal wieder nach einer Rarität für das Museum zu suchen.

Dabei immer schnell eine Antwort auf die Frage nach dem Wert und einer eventuellen Geschichte rund um das Kunstobjekt zu finden, ist nicht die Sache der Experten. Zeit lassen, genau hinschauen, hinterfragen, in Katalogen blättern, im weltweiten Netz recherchieren – genau darum geht es, um herauszufinden, ob das liebgewonnene Sammlerstück nun ein fast wertloser Gegenstand oder doch ein kleiner Schatz ist.

Kostbarkeiten ins Stadtmuseum bringen

Interessierte sollten am Sonntag, dem 19. November, ihre kleinen und großen Kostbarkeiten ins Stadtmuseum bringen und sich überraschen lassen, was die Experten sagen. Je Anmeldung können drei Objekte zum Bewerten gebracht werden. „Termine werden im Halbstundentakt vergeben, bitte melden Sie sich zuvor im Museum an und teilen Sie uns mit, was Sie uns zeigen möchten. So können wir einen reibungslosen Ablauf garantieren und unsere Experten können sich auf Ihre Objekte vorbereiten“, sagen die Initiatoren.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter: Stadtmuseum Eilenburg, Torgauer Straße 40, (Eingang Hirschgasse), Telefon: 03423 652222, Fax: 03423 652225. E-Mail: museum@eilenburg.de

Von Kathrin Kabelitz