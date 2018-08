Mockrehna

Bei dem Punkt war sich der Mockrehnaer Gemeinderat am Dienstagabend schnell einig. Dabei stand er nicht mal auf der Tagesordnung, kochte erst unter dem Punkt „Sonstiges“ hoch und endete schließlich mit einem Beschluss: Feuerwerke sind bis Ende der trockenen Jahreszeit und angesichts der hohen Waldbrandwarnstufe in der Gemeinde Mockrehna verboten.

In den im wahrsten Sinne des Wortes Brennpunkt der Sitzung hatte Bernd Haubus (CDU) das Thema gerückt. Für das es einen für ihn aktuellen Anlass gab – ein Feuerwerk am Wochenende in Wildenhain: „Wer genehmigt das? Bei Waldbrandstufe 5. Das kann nicht sein.“ Auch, wenn dieses Feuerwerk, so Hauptamtsleiter Michael Thul, erlaubt war und von einem professionellen Feuerwerker veranstaltet wurde – beendet war die Diskussion damit nicht. „Ich habe mit einem Feuerwerker gesprochen, der sagte mir, ab Stufe 4 ist es verboten – sonst wird die Lizenz weggenommen“, so Haubus.

Die anschließende Diskussion zeigte: Hier muss schnell eine Lösung her. Zu welchem Anlass darf überhaupt ein Feuerwerk gezündet werden? Schließen die extreme Trockenheit, so wie sie derzeit herrscht, oder Storchennester in der Nähe nicht sowieso ein Abbrennen grundsätzlich aus? „Vielleicht müssten wir als Gemeinde da mal eine Regelung finden, inwieweit Feuerwerke überhaupt zulässig sind“, regte Lothar Haupt (FWG) an. Und die sollte, so Haubus, in dieser Jahreszeit schnell getroffen werden.

Mit seinem Antrag, dass ab sofort bis zum Ende der Trockenheit Ende September kein Feuerwerk in der gesamten Gemeinde Mockrehna mehr zugelassen wird, brachte Haupt das Ganze schließlich auf den Punkt. Das stieß auf breite Zustimmung. Im Herbst will sich der Rat auf künftige Regularien einigen. Und was passiert mit den bereits genehmigten Feuerwerken? Die können stattfinden, so die noch spontane Ansage am Dienstag, was Dietmar Kloß (CDU) schon da entschieden ablehnte: „Das kann und darf nicht sein.“ Auf Nachfrage war gestern von Michael Thul zu erfahren, dass die Gemeinde für dieses Wochenende, an dem viele Schulanfangsfeiern stattfinden, zwei Genehmigungen erteilt habe. Ob die bestehen bleiben, werde nun geprüft.

Klar ist: Ohne Erlaubnis kein Feuerwerk. Die Realität sieht anders aus. „Elf hat die Gemeinde bisher genehmigt. Es waren gefühlte 111, die abgebrannt wurden“, umschrieb es Michael Thul. Die Kontrollen, räumte Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) ein, seien schwer durchzuführen. Wer illegal zündet, muss mit Strafen rechnen. Er kenne einen Fall aus Torgau, wo die Feuerwehr angerückt war und derjenige bezahlen musste, weil er keine Erlaubnis vorweisen konnte.

Von Kathrin Kabelitz