Wöllnau

Lerche und seine Freunde Benny, Jannika, Kira und Schecky wurden an diesem Tag ganz besonders herausgeputzt. Denn es ist Pferdeweihnachten auf dem Reiterhof in Wöllnau. Chefin Jenny Hauck organisiert die Veranstaltung mit ihren kleinen und großen Reiterfreunden nicht zum ersten Mal.

„Das ist eine kleine Tradition bei uns auf dem Hof. Nicht nur uns Menschen soll es in der Adventszeit besonders gut gehen, auch unseren Tieren. Deswegen treffen wir uns in der Vorweihnachtszeit, schmücken unsere Pferde, gehen auf den Reitplatz, machen Erinnerungsfotos und lassen uns an einer großen Kaffeetafel das Weihnachtsgebäck schmecken“, erzählte Hauck.

Kleine und große Reiter haben jetzt Pferdeweihnachten auf dem Reiterhof der Familie Hauck in Wöllnau gefeiert. Quelle: Steffen Brost

Den Hof gibt es seit der Wende. Heute stehen acht Pferde in den Boxen. Vom Shetlandpony bis zum Warmblut ist dabei alles vertreten. Jede Woche kommen Kinder und Jugendliche aus dem Dorf und der Umgebung zum Reitunterricht auf die Koppel. „Da steht natürlich das Reiten im Vordergrund. Aber auch alles ringsherum wird dabei von den Mädchen und Jungen gelernt. Das fängt bei der Pferdepflege an und hört beim Füttern und vielen Streicheleinheiten auf“, erklärte die Chefin des Reiterhofes. Regelmäßig gehe es auch zu Wettbewerben in der Region. „So veranstalten wir jedes Jahr ein Kranzreiten und unsere besten Kinder und Jugendlichen starten sogar bei kleineren Turnieren“, zählte sie auf.

Jenny Hauck bietet auch Pferdetherapie an

Neben dem Reiten hat sich Jenny Hauck auch auf eine pferdegestützte Therapie spezialisiert. Vom Kind bis zum Erwachsenen mit Handicaps wie Entwicklungsstörungen, psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Burnout, Angstzuständen, Essstörungen sowie geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen versucht die Wöllnauerin mit ihrer Pferdetherapie zu helfen.

Mit 62 angefangen zu reiten

Auch Peter Murch hat seine Berufung auf dem Reiterhof gefunden und die Liebe zum Reiten für sich entdeckt. „Ich habe mit 62 Jahren erst angefangen zu reiten. Mittlerweile bin ich Besitzer eines Pferdes, bin in ganz Europa unterwegs und erkunde beim sogenannten Wanderreiten die Welt.“ Außerdem mache ihm die Arbeit mit den jungen Menschen viel Spaß. „Wir können voneinander jeder eine Menge lernen und haben viel Spaß dabei“, sagte Murch.

Von Steffen Brost