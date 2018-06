Eilenburg

Mitten im Hochsommer an Weihnachten denken. Für manche ist es schwer vorstellbar, Lena Ruddies muss das sehr wohl. Denn zum Fest plant Eilenburgs Kantorin nach längerer Zeit wieder die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in Eilenburg.

Kantaten 1-3 werden aufgeführt

Dies mit einem ganz bestimmten Anstrich. „Es gibt in diesem Jahr die Gelegenheit, die Kantaten 1-3 des Oratoriums leibhaftig kennenzulernen“, sagt Lena Ruddies. Wie sie das meint? Ganz einfach – wer will, kann mitsingen. Die Kantorin wählt erstmals diesen Weg, um Sänger zu gewinnen. „Mit meinem Chor allein kann ich die Aufführung nicht stemmen. Wir suchen deshalb Verstärkung und Gäste auch aus anderen Chören.“ Für musikalisch Interessierte sei das eine gute Gelegenheit, bei solch einem großen Werk der Musikgeschichte mitzuwirken. Vor früheren Aufführungen hätte der eine oder andere schon mal nachgefragt, ob er mitwirken könne: „Das ist doch eine gute Gelegenheit. So etwas vergisst man nicht.“ Ein gewisses musikalisches Verständnis, so gibt Lena Ruddies zu bedenken, ist Voraussetzung: „Man sollte schon mal gesungen haben.“ Schülern, die im Schulchor mitwirken, traue sie dies zum Beispiel schon zu.

Interessierte können sich melden

Bis 16. August können sich Sängerinnen und Sänger bei ihr melden. Die Aufführung der Kantorei findet dann unter Mitwirkung des Mitteldeutschen Kammerorchesters am 2. Dezember um 17 Uhr in der St. Nikolaikirche in Eilenburg statt. Voraussetzung ist für alle, die das Oratorium zum ersten Mal singen, beginnend ab dem 16. August bis 29. November jeweils donnerstags von 19 bis 20 Uhr als Chorgast zur Chorprobe der Kantorei in das Gemeindehaus in Eilenburg zu kommen. Für routinierte Sängerinnen und Sänger ist nur der Besuch ausgewählter Proben erforderlich. Während der Herbstferien finden keine Proben statt.

Das Weihnachtsoratorium BWV 248 ist ein sechsteiliges Oratorium für Soli, gemischten Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach. Es gilt als das populärste aller geistlichen Vokalwerke Bachs.

Infos gibt es bei Anmeldung unter lena.ruddies@arcor.de oder 0177 2169531.

Von Kathrin Kabelitz