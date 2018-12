Hohenprießnitz

Versprochen ist versprochen. Die bekannte Moskauer Sängerin Alessandra Romanka, die eigentlich nur für das Schlosskonzert am Sonntag in Hohenprießnitz gebucht war, sang zusätzlich am Sonnabend im Schlosshof Weihnachtslieder. „Die dabei gestartete Sammelaktion brachte 400 Euro“, konstatierte Schlossherr Konrad Obermüller am Montag.

Anerkennung für die Feuerwehren

Diese gehen nun wie angekündigt an die Feuerwehren, die beim Schlossbrand am 11. Dezember so umsichtig agiert haben. Hinzu kommen auf jeden Fall 280 Euro Trinkgelder, die der Schaustellerbetrieb Schlemmertürmchen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt für diesen Zweck sammelte. Und der Schlossherr, so ließ dieser wissen, wird die Summe auch noch aufrunden. In Sachen Brandursache selbst gebe es allerdings noch keine neuen Erkenntnisse.

Das zweite Wochenende riss es raus

Dafür konnte Konrad Obermüller aber bereits ein Fazit der Schlossweihnacht ziehen. Dieses fällt insgesamt positiv aus. Er wollte zwar keine Zahlen nennen, sagte jedoch, dass er mit den Besucherzahlen zufrieden sei. Nachdem das erste Wochenende witterungsbedingt nicht so gut gelaufen sei, habe es am zweiten Wochenende richtig gebrummt.

Die Schalmeienkapelle Glaucha spielt bei der Schlossweihnacht am Hohenprießnitzer Schloss. Quelle: Steffen Brost

Sogar ein Ministerpräsident unter den Besuchern

Unter die Gäste hätten sich übrigens nicht nur Schauspieler aus der Sachsen-Klinik oder der Soko-Leipzig gemischt. Selbst der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff habe mit seiner Frau vorbeigeschaut, erzählt der Regensburger. Und er habe mit ihm, wie mit vielen anderen, tolle Gespräche geführt.

Von Ilka Fischer