Doberschütz. Der Schwelbrand in der Total-Raffinerie in Leuna sorgt weiter für Benzin-Engpässe an manchen Tankstellen. Am Montag war beispielsweise erneut die HEM-Tankstelle an der B 87 in Doberschütz betroffen. Die Mitarbeiter konnten die Autofahrer nur vertrösten – und selbst hoffen, dass schnell der rettende Tankwagen kommt. Total hatte zuletzt mitgeteilt, die Reparaturarbeiten in der Raffinerie werden sich wohl noch über den Juni hinaus hinziehen. „Wir arbeiten weiter an Logistiklösungen und alternativen Versorgungsoptionen, um den Einfluss auf all unsere Kunden so gering wie möglich zu halten“, so das Unternehmen.

Von kasto