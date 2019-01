Eilenburg

Es kommen schwierige Zeiten auf uns zu, aber es gibt ja den Wenzel. Auch wenn der Berliner Liedermacher „ohne Konzept und mit so ner Liste von meiner Agentur“ am Samstagabend in sein erstes Konzert 2019 in der ausverkauften Eilenburger Bader-Galerie geht – der 63-Jährige ist wie immer, klar, direkt und voll bissigem Witz, mal zynisch, mal fast kindlich schwärmend, sanft und melancholisch. Gitarre, Akkordeon, Klavier, ein Mikro – mehr braucht der große Hagere mit dem quergestreiften Seemanns-Pulli nicht, um in den Wunden des Zeitgeistes zu stochern oder sich in Texten und Liedern über das Leben zu wundern. Mal mit Gitarre oder Akkordeon, mal am Keyboard. Immer mit dieser markant rauen und kratzigen Stimme, die „80 000 Zigaretten später ihren einst glockenklaren Klang“ verloren hat.

Das Jahr beginnt, der Wenzel kommt. „Ich bin das 18. Mal in meinem Leben in Eilenburg. Nun weiß ich, wer ich bin“, ist er der Statistik dankbar, ohne die er eben genau diese Erkenntnis nicht hätte. Mitte Dezember ist sein neues Album „Wo liegt das Ende dieser Welt“ erschienen, mit dem er bald auf Tour geht. „Nur der Mond“ und das „Havelberger Abendlied“ gibt es daraus zu hören. Ansonsten ist es ein Solo-Trip querbeet durchs Wenzel’sche Schaffen. Politisch und poetisch wie eh und je, die gesellschaftlichen Entwicklungen immer fest im Blick. Und die Suche nach Wahrheit: „Früher hießen die Lügen Lügen, heute Fake-News, das macht sie sympathischer.“ Wie ein Lied geschrieben wird, weiß er. Oft tut er das in der Fremde: „Da seh ich immer etwas genauer hin.“ Über 40 Alben hat er herausgebracht, Jahr für Jahr gibt es ein neues. Er hat mit Matrosenblau sein eigenes Label gegründet, um die Freiheit zu haben, tun zu können, was ihm wichtig ist: „Erst wenn unser heiliger Zorn verfliegt, dann hat man uns besiegt.“

Wenzel beim Solo-Konzert in der ausverkauften Eilenburger Bader-Galerie. Quelle: Kathrin Kabelitz

Beim Publikum kommt an, was er zu sagen hat. Immer wieder singt es beseelt und textsicher mit, so wie bei „Mohn und Kamille“ oder dem „Kamper Trinklied „... froh, dass wir noch am Leben sind.“ Und lernen kann es auch was. Dass der Wenzel keine Tattoos, aber auch keinen Haarschnitt hat, dass er die Mauer eingerissen hat, um einmal von „Teeeegel“ aus fliegen zu können und dass der BER-Flughafen erst 2047 kommt.

Wenzel beim Solo-Konzert in der ausverkauften Eilenburger Bader-Galerie. Quelle: Kathrin Kabelitz

Nur was man teilt, ist wertvoll, sinniert der Barde. Am Ende steht die Erkenntnis: „Ohne Wein wäre diese Welt tragisch.“ Versöhnlich heißt es: „Wünsche ich eine, wünsche ich eine gute Nacht.“ Für den Wenzel gibt es viel Applaus und eine gute Flasche von Galerist Thomas Bader. Und ein paar geflüsterte Worte ins Ohr. Ob es schon die Einladung für 2020 war? Bestimmt.

Von Kathrin Kabelitz