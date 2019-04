Eilenburg

Bei dem Gedenken an die Kriegstoten am Dienstag auf dem Eilenburger Stadtfriedhof ließ Ernst Gottlebe die Apriltage von 1945 lebendig werden. Als Zehnjähriger hatte der Eilenburger den vom 17. bis 24. April währenden Panzeralarm, dem rund 200 Menschen zum Opfer fallen sollten, in der Nähe des Bunkers neben der Ostschule miterlebt.

Granate explodierte im Wohnhaus

„Hier hatte der Kampfkommandant Major Vogler seinen Befehlsstand eingerichtet. Eine Granate verfehlte ihr Ziel und explodierte in unserem Wohnhaus unmittelbar über der Kellerdecke. Meine Mutter suchte mit uns Kindern nach einem Weg aus dem Trümmern.“ Draußen, so erzählte er weiter, brannte ein mit leichter Munition beladener Lieferwagen. Die Munition flog explodierend und unkontrolliert durch die Gegend. Sie selbst flüchteten, vorbei an Pferdekadavern und über umgestürzte Bäume und Freileitungen zu Bekannten am östlichen Stadtausgang. „Doch auch hier drang Kanonendonner sowjetischer Panzer zu uns.“

Das Schreien einer tödlich verwundeten Frau im Ohr

In der Stadt sah es noch grausamer aus. „90 Prozent der Häuser des alten Eilenburgs wurden zertrümmert.“ Eingebrannt hat sich Ernst Gottlebe das Schreien einer älteren Frau, die durch einen Granatsplitter am Bauch tödlich verletzt wurde. Auch sie liegt in dem Massengrab.

Zu Klängen des Posaunenchores Sprotta legten am Dienstag rund 30 Eilenburger, angeführt von Stadtrat Jürgen Prochnow als Stellvertreter des Oberbürgermeisters, an den fünf Stelen mit der Frage „Warum“ fünf Kränze nieder.

Ein zweiter Martin Rinckart fehlte

Eine Antwort hatte Ernst Gottlebe darauf auch nicht. Doch das Fazit blieb: Leider hat es in Eilenburg keinen zweiten Martin Rinckart gegeben. Er hatte „auch mit Gottvertrauen, Mut und unerschrockenem Auftreten“ verhindert, dass Eilenburg im Dreißigjährigen Krieg dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Ernst Gottlebe meinte daher zum Schluss: „Auch nach 74 Jahren ist der Ruf der Friedensglocke aktuell. Sie erinnert an unsere Pflicht, wachsam zu bleiben und den Frieden wie unseren Augapfel zu hüten.“

Von Ilka Fischer