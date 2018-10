Eilenburg/Bad Düben

Die zurückliegenden Monate luden zum Radeln ein. Die Ketten sind noch gut geölt, der Gang noch nicht heruntergeschaltet. Das möchte der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) nutzen. Noch bis zum 30. November fragt er: „Wie fahrradfreundlich sind Eilenburg und Bad Düben?“

Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC in Sachsen: „Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren etwas für den Radverkehr getan. Ob sich diese Bemühungen in der öffentlichen Meinung widerspiegeln, soll der alle zwei Jahre stattfindende Fahrradklima-Test ans Tageslicht bringen.“

Allerdings hat der ADFC offensichtlich noch nicht laut genug mit der Fahrradklingel dafür geklingelt. Denn aus Eilenburg haben sich bisher acht, in Bad Düben sogar erst sechs Personen beteiligt. Gebraucht werden aber bei Städten dieser Größenordnungen mindestens 50 Teilnehmer, um das Ganze zumindest ein Stück weit repräsentativ zu machen.

Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sieht seine Stadt radfahrtechnisch gut aufgestellt. „Wir haben die Radwege immer mit im Blick, wenn wir eine Straße bauen.“ Zuletzt sei das in der Torgauer Landstraße in Eilenburg-Ost der Fall gewesen.

Die Fahrradwerkstatt von Christian Paul ist die erste vom TÜV Nord "zertifizierte ZEG Qualitätswerkstatt" in den neuen Bundesländern. Quelle: Wolfgang Sens

Christian Paul vom gleichnamigen Fahrradhandel freut sich über den allgemein stärker werdenden Trend zum Rad. „Insgesamt läuft es in Eilenburg“, findet er. Gleichwohl fände er aber dennoch mehr breitere Radwege wünschenswert. „Mit dem Einzug des E-Bikes sind die Radfahrer mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Hinzu komme, dass immer mehr auch mit Lastenanhänger unterwegs sind. Da wird es bei Überholvorgängen oder im Gegenverkehr schnell mal eng.“ Er fordert die radfahrenden Eilenburger auf, sich unbedingt an der Umfrage zu beteiligen. „Das Feedback ist für die Stadt wichtig.“ So könne auch auf anstehende Reparaturen, wie er sie zum Beispiel am Radweg direkt am ehemaligen Kurt-Bennewitz-Stadion für schon wieder notwendig hält, hingewiesen werden. Da er festgestellt hat, dass sich so mancher mit der Online-Umfrage schwer tut, hält er einige ausgedruckte Formulare in seinem Laden an der Schwimmhalle bereit. „Einfach vorbeikommen und ausfüllen“, so Christian Paul.

Bad Dübens Bauamtsmitarbeiterin Heike Dietzsch verweist darauf, dass mit der Rad-Arbeitsgemeinschaft einige Maßnahmen in der Kurstadt abgearbeitet worden sind. Dazu gehört der Bau der Verbindung Gustav-Adolf-Straße – Schalmweg oder auch das fehlende Stück an der Schleifbachbrücke. „Ansonsten“, so führt sie weiter aus. „haben wir vor allem bei der Beschilderung einiges gemacht.“ Ein großer Wunsch sei aber weiter offen: „Radfahrer, die von der Stadt ins Gewerbegebiet Süd-Ost wollen“, so erzählt sie, „müssen bei dem Bahnübergang auf die Straße ausweichen.“ Nicht zu unrecht sei der Bereich schon oft als unübersichtlich kritisiert worden. Daher bedauert sie, dass dieser Bereich auch bei dem jetzt geplanten überörtlichen Radweg, der von Bad Düben bis nach Görschlitz führen wird, nicht dabei ist. Radfahrer, die von der Stadt ins Gewerbegebiet Süd-Ost wollen, müssen daher hier weiterhin auf die Straße ausweichen. Dennoch geht mit dem rund 2,6 Kilometer langen Radweg, den der Freistaat entlang der Bundesstraße 183 im Rahmen des 100-Kilometer-Radwege-Programms errichten will und für den derzeit die Planungen laufen, ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Susanne Hickmann aus Bad Düben posiert mit ihrem Fahrrad für die Umfrage: „Was wünschen sich Radfahrer in Bad Düben?“ Quelle: Alexander Prautzsch

Susanne Hickmann, eine radfahrende Mutter dreier Kindern, wünscht sich dagegen prinzipiell weniger Verkehr in der Stadt. „Mit einer Ortsumgehung wäre es ruhiger“, meint sie. „Positiv finde ich dagegen die Radwege in Richtung Schnaditz und Wellaune.“

Die Umfrage gibt es noch bis zum 30. November unter: www.fahrradklima-test.de

Von Ilka Fischer und Alexander Prautzsch