Eilenburg. Ein Tag der offenen Tür lockte am Wochenende zahlreiche Besucher zum Deutschen Roten Kreuz (DRK) nach Eilenburg. In der Geschäftsstelle des Kreisverbandeshatten die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter jede Menge vorbereitet, um den Gästen einen spannenden Blick hinter die Kulissen zu gewähren.

Neue Mitglieder willkommen

„Heute ist außerdem der Welt-Erste-Hilfe-Tag. Deswegen haben wir entschieden, alles gemeinsam an einem Tag zu machen“, sagte Fred Hannemann, Bereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit. Die Eilenburger Rot-Kreuzler wollen aber nicht nur ihre Arbeit in den Mittelpunkt stellen, sondern auch kräftig die Werbetrommel rühren. Derzeit gibt es im Kreisverband Eilenburg rund 2000 Mitglieder. „Wir wollen dem Trend des Mitgliederrückganges mit solche Aktionen entgegenwirken und neue Leute vor allem in den Bereichen Wasserwacht, Katastrophenschutz und Jugendrotkreuz gewinnen.“

Erste Hilfe ganz praktisch

Und so hatten die Helfer zahlreiche Stationen aufgebaut. Die Partner wie die Kindertagesstätte „Schwalbennest“, das Pflegeheim sowie die vom DRK betreuten Jugendklubs gaben einen Einblick in ihre Arbeit. Wer wollte, konnte auch einen Blick in einen richtigen Krankenwagen werfen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen wie stabile Seitenlage, Herz-Lungen-Wiederbelebung und Verbände anlegen zeigen lassen.

Im Nachwuchsbereich des Eilenburger DRK stehen derzeit drei Jugendgruppen mit 14 jungen Leuten im Alter zwischen sechs und 17 Jahren zur Verfügung. Die Werbung für neue Mitglieder läuft auf Hochtouren. Denn seit vielen Jahren gibt es in den Schulen der Stadt als Ganztagsangebot den sogenannten Schulsanitätsdienst. „In der Tschanterschule machen wir das schon seit den 1990er-Jahren. Spielerisch werden die Schüler an die Erste Hilfe herangeführt. Wem das gefällt, den laden wir gern auch zu unseren Treffen außerhalb der Schule ein. Wer sich entscheidet mitzumachen, der kommt dann unter anderem bei Sportveranstaltungen zum Einsatz, die wir als DRK absichern“, erzählte Hannemann.

Erste Hilfe für Kinder

Jährlich müssen nach Schätzungen des Bundesministeriums für Gesundheit 1,7 Millionen Kinder unter 15 Jahren nach einem Unfall ärztlich versorgt werden. Unfälle zählen zu den größten Gesundheitsrisiken für Kinder. Deshalb stand der Welt-Erste-Hilfe-Tag ganz im Zeichen der Ersten Hilfe für Kinder und von Kindern. Deutschlandweit bot das Deutsche Rote Kreuz dazu im Rahmen der bundesweiten Kampagne verschiedene Aktionstage an. Dieser Tag wird von inzwischen 190 Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften weltweit begangen.

Von Steffen Brost