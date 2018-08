Wildenhain

Rund zwei Stunden braucht Sigrid Beuche, um die Eier, die das Band stetig aus den vier Ställen befördert, zu sortieren. Dann sind rund 10 000 Eier in Höcker-Schalen á 30 Stück verpackt. Am Freitag schauten der Mitarbeiterin der Erzeugergemeinschaft Agrarprodukte Wildenhain unter anderem der sächsische Landwirtschaftsminister, Mockrehnas Bürgermeister und der Chef des Bauernverbandes zu. Aus gutem Grund. Der Betrieb ist einer der Sieger im Wettbewerb „Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung in Sachsen 2017/2018“. In der Kategorie „ökologische Legehennenhaltung“ konnte Vorstandsvorsitzender Matthias Böbel von Minister Thomas Schmidt (CDU) eine Urkunde und die goldene Stalltafel entgegen nehmen.

Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (rechts) überreicht an der Vorstandsvorsitzenden der Erzeugergemeinschaft Agrarprodukte e.G. Wildenhain Matthias Böbel die goldene Stalltafel. Quelle: Wolfgang Sens

Am Wettbewerb nahmen acht Pferdebetriebe und sieben Legehennenhalter in drei Kategorien teil. Im ersten Halbjahr war eine Bewertungskommission da, die Tiere, Ställe und Anlagen begutachtete. Dabei ging es um Aspekte des Tier- und Umweltschutzes. Das Fazit: Den 10 800 Legehennen des Betriebes steht ein großzügig gestalteter, gut strukturierter Bodenhaltungsstall mit einem Kaltscharrraum zur Verfügung. Der tägliche Auslauf im Freiland stellt hohe Anforderungen, vor allem an die Pflege der Auslaufflächen. Anspruchsvoll ist auch die Fütterung der Legehennen unter den Bedingungen des ökologischen Landbaues.

Haltungsform hat sich bewährt

Vorstands-Vorsitzender Matthias Böbel freute sich über die Ehrung. Die Haltungsform habe sich bewährt, das zeigten die positiven Werte bei Tierverlust und Legeleistung. Der Betrieb, der neben den Legehennen auch 50 Hektar Nutzfläche und fünf Hektar Grünland bewirtschaftet, hätte in den letzten Jahren viele Hoch und Tiefs durchlebt. Zu letzterem gehört die aktuelle Ernte, „in einer der trockensten Ecken in Sachsen“, so Böbel. Am 15. Juli sei die Getreideernte abgeschlossen worden mit geringeren Erträgen als sonst. In den vergangenen Tagen seien 100 der 400 Milchkühe nach Thüringen gebracht worden, weil nicht mehr genug Futter da ist. Nun gehe es darum, das verbleibende Vieh durchzubringen. Doch Böbel schaut nach vorn. Vor zwei Jahren erfolgte die Umstellung auf Bio, auch weil Kunden immer wieder Interesse bekundet hatten. In den nächsten zwei Jahren ist der Bau von zwei neuen Ställen geplant.

Sachsen unternimmt viel, um Tierwohl zu verbessern

„Die landwirtschaftliche Tierhaltung in Sachsen hat viele Facetten. Die Tierhalter haben in den vergangenen Jahren sehr hohe Investitionen vorgenommen, auch um das Tierwohl zu verbessern“, so Minister Schmidt. Diese sei nun mal ein wichtiger Indikator: Tiere brächten nur hohe Leistungen, wenn sie sich wohlfühlen. Seit 2015 wurden 69 Maßnahmen abgeschlossen, die mit rund 15 Millionen Euro gefördert wurden. Die Gesamthöhe der Investitionen liegt bei 40 Millionen Euro.

Von Kathrin Kabelitz