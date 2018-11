Wöllmen

Eigentlich ist die Quittenernte auf dem Obsthof Dottermusch in Wöllmen längst beendet. Doch an einer Stelle zwischen ganz vielen Pflaumenbäumen steht noch ein Quittenbaum, an ihm hängen reichlich der leckeren und vor allem auch gesunden Früchte. „Den Baum haben wir wohl bei der Ernte vergessen“, schmunzelt der Obstbauer.

Quitten mögen warmes Klima

Auf ein Viertel Hektar Fläche hat Dottermusch Quittenbäume stehen. Vor gut vier Wochen war die Ernte. Das Jahr 2018 sei ein gutes Quittenjahr gewesen, und der Obst-Experte weiß auch woran das liegt. „Die Quitte kommt aus Kleinasien, ist an warmes Klima gewöhnt. Und das hatten wir ja in diesem Jahr.“ Nicht nur der Obstbauer aus Wöllmen freut sich über reichlich Erträge. Bei jedem Kleingärtner, der einen Quittenbaum im heimischen Garten hat, dürften die ähnlich gut sein.

Quitten sind beliebt

Quitten sind seit einigen Jahren wieder stark nachgefragt. Als Mus, Gelee oder Kompott lassen sie das Feinschmeckerherz höher schlagen. Weil sie gut riechen, hat man sie früher in die Wäsche gelegt. Aber auch der Saft ist gefragt. Dieter Dottermusch bietet den unter anderem in Fünf-Liter-Kartons auf seinem Obsthof an – daraus kann man Gelee machen. Aber auch Quitten-Nektar, -wein und fertiges Quitten-Gelee gibt es.

„Für Kleinerzeuger haben wir jedes Jahr im Herbst die mobile Saftpresse bei uns“, erzählt er. Die Leute könnten dann ihre Früchte, vor allem auch Äpfel, bringen und die zu Saft verarbeiten lassen. Das nächste Mal allerdings erst wieder nach der Obsternte 2019.

Von Nico Fliegner