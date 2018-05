Doberschütz

Mit der Aufnahme des Wöllnauer Saals ins Leader-Programm kann die Gemeinde Doberschütz die Planungen jetzt vorantreiben. 115 000 Euro hat Doberschütz für den Umbau in ein Dorfgemeinschaftshaus veranschlagt, 80 Prozent davon kommen aus dem europäischen Fördertopf. „Dafür wollen wir nicht nur eigene Sanitäranlagen bauen, sondern auch eine kleine Küche installieren“, blickt Bürgermeister Roland Märtz (CDU) voraus. Damit wäre die Immobilie, zu der die Gaststätte nebenan gehört, erstmals komplett getrennt nutzbar.

Wird alte Kita verkauft?

Die Gemeinde besitzt in Wöllnau übrigens etliche Immobilien. Dabei handelt es sich unter anderem um die Gaststätte mit Saal und einem sich anschließenden Wirtschaftstrakt, das Feuerwehrgebäude mit separatem Versammlungsraum, Jugendclub und Bibliothek sowie um den ehemaligen Kindergarten. Der von Wöllnauern geäußerte Gedanke, doch nach Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses zumindest die ehemalige Kindertagesstätte zu veräußern, hätte für die Verwaltung daher durchaus Charme.

Schwierig, Käufer zu finden

„Derzeit“, so der Bürgermeister, „befinden sich dort eine Wohnung sowie das Domizil der Jagdhornbläser.“ Dass die Bläser ab 2020 im Dorfgemeinschaftshaus ins Horn stoßen, mache sicher Sinn. Doch leider sei das Abstoßen der dann nicht mehr kommunal genutzten Immobilie kaum realistisch. „In unseren Büchern“, so Märtz, „steht sie nämlich noch mit einem Wert von 192 000 Euro.“ Dafür, so vermutet er, werde sich kaum ein Käufer finden lassen, doch unter dem Wert dürfe die Kommune nicht verkaufen.

Von Ilka Fischer