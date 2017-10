Wohnungsbrand im Eilenburger Osten – Mann wird verletzt in Klinik gebracht

Eilenburg. Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eilenburger Hochhausstraße ist am Montagabend ein Mann verletzt worden. Er musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung in die Klinik gebracht werden. Gegen 19 Uhr waren die Rettungskräfte mit der Meldung „Wohnungsbrand, eine Person vermisst“ in den Stadtteil Ost alarmiert worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war offenbar eine Eckcouch, wahrscheinlich im Wohnzimmer einer Wohnung in der zweiten Etage, in Brand geraten. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Eilenburg und Krostitz waren schnell vor Ort, sie konnten den vermissten Mieter, der offensichtlich alkoholisiert war, retten, dem Notarzt übergeben und das Feuer löschen. Andere Mieter hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Wohnungen bereits verlassen, die Anwohner benachbarter Häuser konnten in ihren Wohnungen bleiben. Um weiteren Schaden zu verhindern, wurde der Aufgang stromlos geschaltet.

„Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar“, so Einsatzleiter André Misch. Noch unklar war zunächst, inwieweit das Löschwasser die darunter liegende Wohnung beschädigt hat. Ein Belüfter sorgte dafür, dass der Rauch aus dem Treppenhaus entweichen konnte. Alle anderen Mieter – in dem Aufgang sind von neun Wohnungen fünf belegt – sollten voraussichtlich noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurück kehren können.

Von ka