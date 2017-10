Wolfstheater in der Doberschützer Naturpark-Grundschule

Doberschütz. „Der Wolf in mir“ – das könnte ein Horrorfilm sein oder ein tiefsinniges Gedicht. Aber das war der Titel der Projektwoche der 3. Klassen der Grundschule in Doberschütz. Und dabei ging es eher lustig zu.

Was hält der Wolf von Menschen?

Besonders zum Abschluss am Freitag, als 3 a und 3 b ihren Mitschülern Theaterstücke zeigten, die sie mit Larsen Sechert entwickelt hatten. „Es ging nicht um den bösen oder lieben Wolf. Im Spiel ließen sich viele Informationen unterbringen, zum Beispiel zum Sozialverhalten“, erzählte der Schauspieler, Theater- und Schauspieltherapeut. Da erfuhren die Kinder, dass es zwar Rangordnungen gibt, aber alle im Rudel ihren Anteil bekommen. Die Kinder setzten sich mal die verschiedenen Mützen auf und damit in die verschiedenen Positionen: Was hält der Wolf vom Menschen? Was sagen die Schäfer? Was Naturschützer?

Wolfsichtungen in der Heide

„Das Thema passt zur Naturparkschule und zum Naturpark. Enviam hat uns finanziell geholfen, das umzusetzen“, erklärte Naturparkleiter Thomas Klepel. Denn in der Heide gab es erste Wolfssichtungen. In den Stücken, die in der Turnhalle aufgeführt wurden, hatten Sophie und Ashley die Hauptrolle. Diese Wölfe waren solche, die für Rotkäppchens Oma Kuchen backten. Keine Raubtiere, aber eine schöne Einstimmung auf Wochenende.

Von Heike Liesaus