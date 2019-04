Wurzen/Eilenburg

Ausgerechnet vor Ostern! Arthus hat dicke Eier. Die englische Bulldogge gibt Herrn Doktor artig die Pfote. „Das ist beim Decken passiert“, sagt Nancy Jacob. Decken? „Mensch, der hat Liebe gemacht!“, platzt Tierarzt Falko Pötzsch heraus. Genau, pflichtet die Halterin bei, ihr großes Mädchen sei die Glückliche gewesen. Bitte wer? „Meine große Hündin“, konkretisiert Nancy Jacob.

Der Doktor schaut sich das Gemächt seines vierbeinigen Patienten an und ist voll des Lobes. „Die Schwellung klingt ab, Meiner.“ Spritze und Tabletten hätten gewirkt, nun gibt’s noch eine Wundsalbe mit.

Tierarzt Falko Pötzsch liebt seinen Beruf

Der 55-jährige Tierarzt geht jeden Tag gern auf Arbeit. „Es ist der schönste Beruf unter der Sonne.“ Er sei alles in einem: Apotheker, Augenarzt, Chirurg, Orthopäde und – Zahnklempner. Wie auf Kommando wird der nächste Patient gebracht: Hund Chester aus dem Tierheim. Er hat starke Zahnschmerzen. „Na, mit Ziehen ist hier nicht viel, eher mit Meißeln“, sagt der Doktor, ordnet das Werkzeug und versetzt Struppi erst einmal in Narkose.

Der Tag des Haustiers Der Tag der Haustiere findet jährlich am 11.April statt. Er wurde 2005, wie einige andere tierische Feiertage, von der US-Amerikanerin Colleen Paige ins Leben gerufen. Mit dem Tag möchte Paige auf die zahlreichen ausgesetzten Haustiere in Tierheimen aufmerksam machen. An dem Tag sollte man nicht nur seine eigenen Haustiere verwöhnen, sondern auch dem lokalen Tierheim eine Spende zukommen lassen.

Was hatte er nicht schon alles für Patienten: Schlangen und Schildkröten, Chamäleons und Leguane, Mäuse und Meerschweinchen. Damit nicht genug: „Einmal saß eine Dame im Wartezimmer – mit einem Löwenbaby auf dem Schoß. Am nächsten Tag kam sie wieder.

Mit einem anderen Löwenbaby. Am dritten Tag schließlich war die Mutter krank. Da musste ich raus, zur Löwin, in den Zirkus. Kriegen wir alles hin“, winkt der beherzte Medikus ab. Er selbst hat einen Hund. Karl-Friedrich heißt der Knabe, benannt nach Rechtsmediziner Boerne im Münsteraner Tatort.

Wurzener Tierarzt erfasst Vor- und Nachnamen jedes Patienten

Arthus, die Bulldogge mit den dicken Eiern, bekommt zum Abschied ein Leckerli. Fliegender Wechsel: Nun steht Christel Beierle auf der Matte – mit Schäferhündin Mischka. „ Mischka Beierle“, stellt die Rentnerin ihr Familienmitglied vor. Der Arzt schaut in den Computer und wird sofort fündig: „Hier ist jeder erfasst, mit Vor- und Nachnamen. Miss Molli, Gert Postel, Stabsgefreiter Lehmann ... Und wer noch ohne ist, wird auf der Stelle getauft. Notfalls auf Franz Mehring. So heißt hier die Straße.“

Ihr Liebling plage sich mit furchtbarem Juckreiz, stöhnt Christel Beierle: „Es sind wohl die Pollen. Er wirft sich auf die Wiese und wälzt sich wie verrückt – dann schimpfe ich immer.“ Diese Spritze wirke Wunder, sagt der Arzt. Jetzt habe Mischka erst einmal drei Wochen Ruhe. „Danke, Herr Doktor, vielen Dank“, freut sich die Halterin. Es sei doch ihr siebter und vielleicht letzter Hund: „Deshalb mache ich mir auch so große Sorgen. Er ist jetzt sieben Jahre alt.“

Er sei so etwas wie ein Kinderarzt-Ersatz, scherzt Falko Pötzsch. „Sobald die Kinder aus dem Haus sind, füllt das Haustier mitunter die Lücke aus.“ Aber warum auch nicht, sagt der Herr Doktor: „Tierfreunde sind oft die glücklicheren Menschen. Erstens gehen sie oft Gassi und bewegen sich dadurch mehr, auch im grauen November. Zweitens: Die Sozialkontakte. Gehen Sie mal alleine an den Strand. Mit Ihnen redet keiner. Haben Sie aber einen Hund dabei, kommen Sie sofort mit anderen Herrchen ins Gespräch.“

Die beliebtesten Hunderassen der Deutschen Das Vergleichsportal Check 24 hat die beliebtesten Hunderassen der Deutschen 2018 aufgelistet: 1.Labrador 2.Französische Bulldogge 3.Chihuahua 4. Jack Russel Terrier 5.Golden Retriever 6.Deutscher Schäferhund 7.Australian Shepherd 8. Yorkshire Terrier 9.Bolonka Zwetna 10.Dackel

Die meisten Tiere sind Privatpatienten

Matthias Bogatsch kommt mit Fräulein Pieps. Pieps, das ist kein Vogel, sondern eine Katze. Zuletzt piepte die „Dorfmischung“ auf dem letzten Loch, kam hinkend heim und wollte nur noch schlafen. „Ein Nachbar hat gesehen, dass sie von einem Auto angefahren wurde. Der Unterkiefer war gebrochen, musste mit Draht geklammert werden.“ Eine Katze und die sieben Leben! Der Herr Doktor ist zufrieden, verschreibt ein Schmerzmittel, das übers Futter einzunehmen ist.

Unterdessen bezahlt Christel Beierle ihre Rechnung. Samantha Polster, Azubi im ersten Lehrjahr, ist die Freundlichkeit in Person. Sie will einmal Tierkrankenschwester werden. Sie steht am Tresen und kassiert ab. „Bei uns sind alle Privatpatienten“, sagt der Chef: „Weniger als zehn Prozent haben eine Tierkrankenversicherung, der große Rest bezahlt alles aus eigener Tasche.“

Die Menschen schafften sich immer mehr Haustiere an, sagt der 55-jährige Pötzsch. Der Trend zeige klar nach oben. Aber es sei nicht nur die Quantität, die zunehme, auch die Qualität der Behandlung: „Vor 25 Jahren waren Computertomographie oder Wirbelsäulen-OP beim Hund noch Neuland. Inzwischen ist beides Routine.“

Tierarzt betreibt zwei Praxen – eine in Eilenburg , die andere in Wurzen

Christel Beierle will es genau wissen: „Herr Doktor, die Medizin schlägt sich bei Mischka doch nicht etwa aufs Herz?“ – „Nein, er wird ein bisschen mehr futtern und öfter pinkeln. Keine Sorge.“ Derweil ist bei Chester der böse Zahn raus. Die Wurzel ähnelt einem Monster, ist größer als das eigentliche Beißerchen. Tierarzthelferin Janine Gerth reinigt mit Ultraschall gleich noch die gesunden Zähne. Zwei Praxen betreibt der Doktor – eine in Eilenburg, die andere in Wurzen.

Die beliebtesten Katzenrassen der Deutschen Die Redaktion von das-tierlexikon.de hat anhand von Suchanfragen auf Google untersucht: Welche Katzenrasse ist am beliebtesten? Das ist ihr Ergebnis: Auf Platz 1: Die Britisch Kurzhaar! Mit 172.300 Google-Suchanfragen pro Monat führt die kraftvolle und eher ruhige Katze das Ranking an. ● Auf Platz 2: Die Bengalkatze! Diese freundliche und lebhafte Art wird 159.300 Mal pro Monat gesucht. ● Auf Platz 3: Die Maine Coon! Die besonders großen Langhaarkatzen werden 108.500 Mal pro Monat bei Google gesucht. ● Auf Platz 4: Die Perserkatze! Die populäre Langhaarkatze wird monatlich 55.900 Mal gesucht. ● Auf Platz 5: Die Siamkatze! Die blauäugige und elegante Katzenrasse erreicht 52.800 Suchanfragen.

An beiden Standorten ist Teamarbeit gefragt. Während Pötzsch vor allem für EKG, Orthopädie und Chirurgie zuständig ist, übernimmt Nicole Palinsky die Akupunktur, Catrin Hauffe den Herzultraschall und Caroline Töpfer die Physiotherapie sowie Naturheilverfahren. Pötzsch schiebt auch Notdienste: „Bei einer Magenverdrehung muss sofort operiert werden. Der Hund frisst. Plötzlich fängt er an zu würgen. Und er bläht sich auf wie ein Luftballon. Da muss schnellstens Hilfe her. Auch nachts.“

Chester ist aus seiner Narkose erwacht. Ob er sich überhaupt noch an seine Zahnschmerzen erinnert? Ein bisschen ähnelt der Vierbeiner jenem an die Wand gepinselten Hund, der die Fassade der Wurzener Praxis in der Kutusowstraße ziert. Der Dackel liegt im Bett, hat ein Fieberthermometer im Mund und trägt einen Kopfwickel. Er muss ein schlaues Kerlchen sein, denn er liest – hört, hört – die Leipziger Volkszeitung.

Von Haig Latchinian