Was anfänglich noch als Geheimtipp gehandelt wurde, hat sich mittlerweile zu einem Weihnachtsmarkt der Extraklasse entwickelt. Weihnachten auf Schloss Hohenprießnitz zwischen Eilenburg und Bad Düben ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und beliebt.

Der absolute Hingucker ist zweifelsohne das festlich illuminierte Schloss der Familie Obermüller, und auch einige Nebengebäude des großzügigen Anwesens erstrahlten in herrlichem Glanz. Drinnen und draußen gab es am zurückliegenden Wochenende wieder alles, was ein vorweihnachtliches Herz begehrt, und überall duftete es verführerisch nach Herzhaftem und Süßem.

Daniel Schneidewind hat sich „Männer-Traum“ erfüllt

Und wer meint, alles schon einmal gesehen zu haben, der irrt. Immer wieder gibt es in Hohenprießnitz etwas Neues zu entdecken. Da säuselte einem gleich am Eingang ein neuer Duft um die Nase, der einem riesengroßen Smoker entwich. Und man mag es kaum glauben – ein Smoker-Gigant der Marke Eigenbau, vier Meter lang und 2,50 hoch. Daniel Schneidewind erfüllte sich mit diesem „Queens Smoker“ einen langgehegten „Männer-Traum“ und verwöhnte die Gäste mit geräuchertem Kassler, Zwiebelrostbraten und Pulled pork. Alle Fleischteile waren zuvor drei Tage in verschiedenen Marinaden eingelegt und wurden dann 18 Stunden bei 110 Grad geräuchert.

Nächstes Wochenende wieder Weihnachtsmarkt

Neben vielen weiteren leckeren Düften und Geschmäckern, wie Glühwein, Eierpunsch, Kreppelchen, Schokolade, Bratapfel und Co. verwöhnten auch der Birnen- und Holunderpunsch vom Kräuterhof Falkenhain die Gaumen. „Die Früchte kommen aus eigener Ernte und Verarbeitung“, verriet Jörg Beuthien. Toller Hingucker, gleich nach Schloss und Riesen-Smoker, auch die Schmiede Widdermann direkt aus Hohenprießnitz mit handgefertigten Produkten. Die lädt übrigens am 21. Dezember von 13 bis 20 Uhr zur Winterschmiede ein. Doch zuvor gibt es am kommenden Wochenende am Schloss Hohenprießnitz Weihnachtsmarkt Teil zwei.

Von Heike Nyari