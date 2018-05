Claudia Müller sagt: Alles muss raus. Alles, was die Autodidaktin bisher gemalt hat und noch bei ihr im Haus in Liemehna vorhanden ist, soll vor einem künstlerischen Neuaufbruch weg, um Platz zu machen. Deshalb öffnet am 12. Mai für einen Tag die „Galerie am Gartenzaun“. Auch Tochter Paula zeigt Bilder.