Die Jesewitzer Grundschule nimmt an einem sachsenweiten Pilotprojekt zur Inklusion teil. Kinder mit einem körperlichen oder geistigen Handicap sollen so an einer ganz normalen Grundschule eingeschult werden. Ein Vorteil ist das nicht nur für diese Mädchen und Jungen, weiß Schulleiterin Kerstin Bröse.