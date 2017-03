Zschepplin. Bernd Knoblich, der für die Gemeinde Zschepplin die Beseitigung der Schäden nach dem Hochwasser koordiniert, hatte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag nicht allzu viel Erfreuliches zu berichten. Eine Ausnahme bildete lediglich das Feuerwehrgerätehaus in Glaucha, wo jetzt im Wesentlichen nur noch die Außenanlagen fehlen.

Bei dem Verbindungsweg zum Deich Hohenprießnitz, der schon im Dezember 2016 abgenommen wurde, sind dagegen die damals vereinbarten Restleistungen noch immer nicht erbracht. Diese werden nun wie die rund 200 fehlenden Pflastermeter an der 2,3 Kilometer langen Ortsverbindungsstraße Hohenprießnitz-Oberglaucha erst im Sommer realisiert.

Vandalen beschädigen Brücke und Bank

Es gab aber eine weitere schlechte Nachricht, die Knoblich den Räten, die dieses Mal im Krippehnaer Gemeindehaus tagten, verkünden musste. Denn die ebenfalls mit Hochwassermitteln instandgesetzte Brücke im Schlosspark Zschepplin wurde ebenso wie eine Naturbank von Vandalen heimgesucht. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, dem 26. März, haben hier Schmierfinken ihre Spuren hinterlassen. Eine Anzeige erfolgte.

In diesem Zusammenhang bat Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) alle Bürger um mehr Aufmerksamkeit. Denn seit 2016 seien in der ganzen Gemeinde wieder verstärkt Graffiti-Sprayer unterwegs. Zumindest in Krippehna, wo von Feuerwehr bis zur Friedhofsmauer so ziemlich alles besprüht worden ist, sei der Täter inzwischen bekannt.

Illegale Müllablagerungen nehmen zu

Doch die Verwaltung würde derzeit nicht nur die Graffiti-Schmierereien beschäftigen. „Wir haben insbesondere seit Ende 2016 auch wieder verstärkt Probleme mit wilden Müll- und Grünschnittablagerungen“, sagte die Bürgermeisterin. So landeten bei Noitzsch zahlreiche Reifen im Straßengraben, an der Ortsverbindungsstraße Krippehna – Zschepplin wurde Bauschutt abgekippt, in Zschepplin Grünschnitt illegal entsorgt. Auch hier bittet die Bürgermeisterin um Hinweise der Bürger. Sie verwies zudem darauf, dass diese ihren Grünschnitt, Sperrmüll, Elektro- und Elektronikschrott kostenfrei auf dem Wertstoffhof Enge in der Eilenburger Straße in Bad Düben abgeben können. Geöffnet hat dieser dienstags von 13 bis 15 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr und sonnabends von 8.30 bis 12 Uhr.

Von Ilka Fischer