Hohenprießnitz/Eilenburg. Das Geld war für neue Obstbäume am Radweg zwischen Hohenprießnitz und Oberglaucha gedacht – jetzt ist es weg. Im Frühjahr hatte der Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen gemeinsam mit der Grundschule Zschepplin und in Abstimmung mit Gemeindeverwaltung und Verwaltungsverband eine Spendenaktion gestartet. Zwei Sammelbüchsen wurden aufgestellt – zum einen in der Arztpraxis von Dr. Schulz in Hohenprießnitz, zum anderen im Landhaus Böhm in Glaucha. Was keiner für möglich gehalten hat, ist nun eingetreten: „Am Montagvormittag hat jemand die Sammelbüchse aus der Arztpraxis gestohlen“, teilte Mareen Hielscher hörbar frustriert der LVZ mit.

Kinder gestalteten die Spendendosen in einer Arbeitsgemeinschaft selbst

Die Projektkoordinatorin Streuobst hatte die Aktion geleitet, gemeinsam mit den Kindern in einer Arbeitsgemeinschaft leere Baby-Nahrungs-Dosen bunt beklebt, bemalt und so gestaltet, dass sie den Patienten und Besuchern ins Auge fallen und sie animieren, den einen oder anderen Euro einzuwerfen. „Ziel ist es, Bäume an Wegen zu pflanzen und zu pflegen und Kinder für das Thema zu interessieren und zu begeistern“, so Hielscher. Und so stand nicht nur die Kreativität sondern auch die Wissensvermittlung im Mittelpunkt. Anliegen: die Übernahme historischen Erbes und Weiterführung als Beitrag zur Bereicherung und zum Erhalt unserer Kulturlandschaft sowie des Natur- sowie Artenschutz zu sichern. „Wie viel Geld genau in der Büchse war, konnte wir noch nicht nachzählen. Aber es war einiges, für ein bis zwei Bäume hätte es sicher schon gereicht.“ Beraubt worden seien nicht nur die Kinder sondern auch die Natur und die Spender, äußert Mareen Hielscher im Namen der Mädchen und Jungen, die beteiligt waren, ihr Unverständnis. Sie werde nun Anzeige gegen Unbekannt erstatten.

Rund 20 Bäume sollten gepflanzt werden – nun werden es weniger

Für die Aktion ist der Diebstahl ein herber Rückschlag. Eine Spendendose verbleibe zwar noch. „Eigentlich sollten es rund 20 Bäume werden, nun werden es sicher weniger“, so Mareen Hielscher. Bis August wird gesammelt, gepflanzt werden soll dann im Herbst. Ganz aufgegeben aber haben sie und die Kinder eine Hoffnung noch nicht – dass der oder die Unbekannte die Spendendose samt Geld einfach wieder zurückbringt.

Von Kathrin Kabelitz