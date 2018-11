Prozessauftakt am Dienstag am Landgericht Leipzig. Chris B., heute 24, muss sich wegen besonders schwerer Brandstiftung verantworten. In einem Wohnhaus in Hohenprießnitz bei Eilenburg, in dem er bei seinen Eltern lebte, hat er drei Brände gelegt. Ihm drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung.