Zschepplin. Finanziell wird es eng in der Gemeinde Zschepplin. Ohne Förderung wären Investitionen kaum noch möglich. Dazu und zu anderen Schwerpunkten in der Gemeinde äußert sich Bürgermeisterin Roswitha Berkes (66, parteilos) im LVZ-Interview.

Als eine der dienstältesten Gemeindeoberhäupter in der Region haben Sie 2016 das 66. Lebensjahr vollendet und stets keinen Zweifel daran gelassen, dass für Sie längst noch nicht Schluss ist. Was gibt Ihnen die Kraft?

Ich habe ein turbulentes Familienleben, werde immer gefordert und stehe mit beiden Beinen im Leben. Wenn ich nach Hause komme, kann ich mich nicht ins stille Kämmerlein zurückziehen. Das hält mich auf Trab. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, auch wenn das nicht immer leicht ist.

2020 gibt es in der Gemeinde Zschepplin wieder eine Bürgermeisterwahl. Treten Sie wieder an?

Es gibt Bürger, die sagen, ich sollte mich der Wahl noch einmal stellen. Aber auch, wenn ich gesundheitlich zurzeit gut klar komme, lasse ich das noch offen. Mich bedrückt aber schon, was danach kommen könnte.

Wo sehen Sie Ihre Gemeinde 2020, wird es sie da noch geben?

Ich wüsste nicht, dass eine Gebietsreform ansteht. Mit den um die 3000 Einwohnern in Zschepplin und der Gemeinde Jesewitz kann der Verwaltungsverband Eilenburg-West durchaus funktionieren. Wir müssen die Erwartungen allerdings zurückschrauben und wieder mehr Eigeninitiative zeigen. Wir haben es den Bürgern in den vergangenen Jahren oft auch einfach gemacht.

Woran denken Sie dabei zum Beispiel?

An die Anliegerpflichten. Dass unsere Dörfer ordentlich und sauber aussehen, dazu kann jeder beitragen. Da beziehe ich auch die Pflege des öffentlichen Grüns und von Denkmälern mit ein. Eine lohnenswerte Aufgabe auch für jung gebliebene, tatkräftige Rentner. Gemeinsame Einsätze, die die Gemeinde gern mit ihren Möglichkeiten unterstützt, können auch Spaß machen.

Das Geld wird in den Kommunen immer knapper. Was geht noch für den Haushaltsentwurf 2017?

Es wird eng. Größere Investitionen sind durch entsprechende Förderprogramme festgeschrieben. Die Bescheide sind alle da. Die Prioritätenliste ist abgestimmt. Dazu gehören die Sanierung der Grundschul-Fassade in Hohenprießnitz sowie das Dach des Bauhofes in Zschepplin. Das Gerätehaus in Glaucha wird fertiggestellt. Eine Kontrolle der Spielplätze ergab notwendige Investitionen für Hohenprießnitz, wo sich Reparaturen an den Geräten nicht mehr lohnen. In Krippehna haben wir um Spenden geworben, wofür sich der Ortschaftsrat sehr engagiert hat. Über Zuschüsse sollten wir in der Haushaltsdebatte reden. Auch über die Reparatur des Brückendurchlasses in Rödgen. Dort muss unbedingt etwas unternommen werden. Nach dem Hochwasser 2013 werden die Verbindungen mit Stichwegen zur Mulde in Hohenprießnitz und Glaucha errichtet. Teuer wird auch der Abwasser-Anschlussbeitrag für die Grundschule. Damit hat unser Haushalt neben den Pflichtaufgaben keine Spielräume mehr. Weitere Wünsche in den Orten müssten über Eigeninitiative organisiert werden.

Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre?

Dass die Kommunen von Land und Bund mehr Unterstützung bekommen, vor allem für Kitas und Schulen. Viele Aufgaben und Gesetze belasten uns, ohne dass das dafür erforderliche Geld fließt.

Die Flutschäden vom Sommer 2013 sind in der Gemeinde im nächsten Jahr beseitigt.

Was zu den Problemen nach dem Hochwasser 2002 keine Vergleich ist. Die Unterstützung vom Land, die Förderung des Flutschadens-Koordinators hat viel besser funktioniert.

Welche persönlichen Wünsche haben Sie?

An erster Stelle in der heutigen Zeit: Frieden. Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat auch mich sehr bewegt. Dann wünsche ich mir mehr finanzielle Sicherheit für die Gemeinde.

Von Karin Rieck