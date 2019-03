Zschepplin

Zschepplins einjährige haushaltslose Zeit nähert sich dem Ende. Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, zeigte sich bei seinen Ausführungen am Dienstag im Gemeinderat jedenfalls zuversichtlich, dass die Kommunalaufsicht den von den Räten einstimmig bestätigten Haushalt 2019 genehmigt. Große Sprünge sind aber nicht drin. „Wir müssen weiter konsolidieren“, mahnte Michael König.

Investitionsschwerpunkt Bildungscampus

Der Bildungscampus Hohenprießnitz bildet damit 2019 den Investitions-Schwerpunkt. Hier wird in diesem Jahr für 95 000 Euro nun unter anderen der Werkraum der Grundschule erneuert. „Der Zuwendungsbescheid ist jetzt da“, hatte Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) zudem gleich noch die passende Information. Hinzu kommen 100 000 Euro, die die Gemeinde für die Planung und Lösungssuche nach der besten Campus-Erweiterung eingestellt hat. Außerdem erhält die Zscheppliner Ortswehr eine neue Heizung. Es wird die Brücke über den Schadebach gebaut. Außerdem werden drei Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet.

Keine neuen Kredite

Michael König würdigte die Tatsache, dass die Gemeinde in diesem Jahr keine neuen Kredite aufnimmt und damit die Schuldenlast bis Ende des Jahres auf moderate 330 Euro je Einwohner sinkt. Doch es gebe ein großes Aber. Denn Zschepplin kann den ausgeglichenen Haushalt nur deshalb vorlegen, weil die Kommune für alle vor dem 1. Januar 2018 getätigten Investitionen keine Abschreibung erwirtschaften muss. Das sei rechtlich möglich, allerdings zehrt das an der Substanz. Die Gemeinde, die bei ihrer Eröffnungsbilanz 2013 ein Vermögen von knapp 32 Millionen Euro auswies, habe da zwar noch etwas Luft. „Doch es muss gelingen“, mahnt König, „dass der Freistaat die Gemeinden finanziell besser ausstattet.“

Widerspruch gegen höhere Kreisumlage

Dass der Haushalt eng gestrickt ist, zeigt sich auch an einem Detail am Rande. Zschepplin, so informierte Roswitha Berkes, hat erst nach Auslegung des Haushaltes mitgeteilt bekommen, dass es 2019 eine um 30 000 Euro gestiegene Kreisumlage zahlen muss. „Dies ist“, so Michael König, „noch nicht im Haushalt berücksichtigt.“ Die Gemeinde habe zudem dagegen Widerspruch eingelegt, ergänzte die Bürgermeisterin.

Von Ilka Fischer