Zschettgau. Am Zschettgauer Dorfteich steht jetzt eine Luther-Eiche. Andrea und Reiner Bernhardt setzten den Baum gemeinsam mit dem Doberschützer Eik Dröschel, dessen gleichnamige Firma für die Pflanzarbeiten aufkommt. Immerhin misst der Baum schon einige Höhen-Meter, war einiger technischer Aufwand nötig. Für die Bernhardts gibt es gleich mehrere Gründe, sich fürs Luther-Grün zu engagieren und es noch am Tag vor dem Osterwochenende in Zschettgauer Boden zu verankern: „Wir haben uns genau vor 30 Jahren kennengelernt“, erklären die beiden. Außerdem betreut er als Angler den Teich mit seinem Verein und „da fehlte einfach noch etwas“. Der Hauptgrund steht mit auf dem Schild, das nun vor dem Baum in der Erde spiest: Die beiden sind „Ur-Zschettgauer“.

Luther-Baum-Aktion des MDR

„Dieses Engagement wollten wir natürlich gern unterstützen“, so Eik Dröschel. Deshalb machten er und sein Mitarbeiter den Termin noch kurz vor Ostern möglich. Dröschel wurde vom Verband des sächsischen Landschaftsbaus angesprochen, der die Luther-Baum-Aktion gemeinsam mit dem MDR Sachsen angeschoben hatte, wo die Bernhardts von der Aktion hörten. Die richtet sich an Privatpersonen, Kommunen, Vereine, Kirchgemeinden, Chöre oder andere Gemeinschaften, die sich einmalig mit einem finanziellen Anteil von 300 Euro beteiligen. „Wichtig ist, dass der Baum im öffentlichen Raum steht. Es muss natürlich mit der jeweiligen Gemeinde abgesprochen werden, wo er gepflanzt werden darf“, erzählt Bernhardt von den Vorbereitungen.

Weitere Pflanzaktionen

Er freut sich schon, dass nun vielleicht in „100 Jahren an dieses Fleckchen Erde und deren Einwohner erinnert wird, wenn es um Lutherbäume geht“. Weitere Exemplare sollen in den nächsten Wochen in ganz Sachsen, unter anderem auch in Schönwölkau, Taucha und Wurzen gepflanzt werden.

Von Heike Liesaus