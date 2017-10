Zschettgau feiert großes Herbstfest

Zschettgau. Im Bauerndorf von Zschettgau war am Sonnabend viel los. Der Heimatverein hatte zum großen Herbstfest ans Bürgerbegegnungszentrum geladen. Wochenlang hatten die Mitglieder des Heimatvereins Kospa/Pressen das Fest vorbereitet. Eigentlich organisieren die Heimatfreunde immer ein Fest im Frühling. Doch das hat in diesem Jahr terminlich irgendwie nicht richtig geklappt. „Es gab Terminschwierigkeiten, so dass wir uns entschlossen, in diesem Jahr nach zwölf Frühlingsfesten das erste Herbstfest auf die Beine zu stellen. Aber natürlich mit genauso viel Liebe und Engagement“, erzählte der Vorsitzende des Heimatvereins, Lothar Hennig. Ins Boot hatten sich die 26 Mitglieder auch noch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die gleichzeitig einen Tag der offenen Tür organisierten, sowie den Ortschaftsrat geholt.

Regionale Produkte

Im Mittelpunkt des Festes standen regionale Produkte. Und die waren an Ständen rund um das Bürgerbegegnungszentrum verteilt. „Wir haben versucht, eine bunte und regionale Vielfalt herzuholen. Haben einen Honigmann, Kürbisbasteln, eine Gärtnerei, eine mobile Saftpresse und vieles mehr aufgebaut“, zählte Hennig auf. Dazu kam eine große Tombola, Heidemönch Roland Gempe erzählte einige Anekdoten und die Kinder der Kindertagesstätte Tausendfühler überraschten die Besucher mit einem bunten Programm aus Liedern und Tänzen.

Frischgepresster Apfelsaft

Begeistert waren auch Simon Kruse und Tino Rother aus Delitzsch. Die hatten literweise frischgepressten Apfelsaft dabei. „Wir nehmen heute Äpfel an, die wir dann in unserer mobilen Presse zu leckerem Saft verarbeiten. Doch langsam geht die Saison zu Ende. Dann dauert es wieder bis August im nächsten Jahr, bis wir wieder mit der Saftpresse auf regionale Märkte fahren“, erzählte Kruse.

Den Besuchern gefiel der kleine Markt und sie nutzten die vielen Angebote. Auch Andreas Göttsching war am Ende zufrieden. Der Gärtner bot jede Menge Herbstblumen, Gestecke und Dekorationen für den heimischen Bedarf an.

Von Steffen Brost