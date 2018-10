Zschettgau

Der Heimatverein Kospa-Pressen hatte am Sonnabend zum großen Herbstfest ans Bürgerbegegnungszentrum nach Zschettgau eingeladen. Vereinsvorsitzender Lothar Hennig hatte mit seiner Mannschaft wieder eine Menge auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt standen vor allem regionale Produkte.

„Das Herbstfest ist aus einer Idee heraus entstanden. Wir wollten an einem Tag im Herbst eine Gärtnerei in den Ort holen, damit die Menschen sich hier mit Blumengedecken und Abdeckungen für die Gräber auf dem Friedhof eindecken können. Daraus sind dann irgendwann ein paar mehr Stände geworden. Die Gärtnerei kommt immer noch. Doch mittlerweile sind zahlreiche Händler dazugekommen“, sagte Lothar Hennig. Und so wurden rund um das Bürgerzentrum Lebenstraum auch diesmal Honig aus Pressen, Kürbisse aus Behlitz, Keramik und anderes Regionales angeboten.

Etwas ganz Besonderes hatte dabei Hobbyimker Gerd Weihmann dabei. „Das Imkern betreibe ich in meiner Freizeit. Habe es vom Vater übernommen. Der hat das über 50 Jahre gemacht. Trotz der Trockenheit gab es in diesem Jahr eine gute Honigernte. Und ich habe auch eine kleine Rarität abfüllen können. Den sogenannten Buchweizenhonig. Der ist bei meinen Kunden sehr beliebt“, weiß der Pressener. Auch die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten. Obwohl das Kindergartenprogramm kurzfristig ausfiel, konnten die Mädchen und Jungen schon einmal Hokkaidokürbisse für das bevorstehende Halloweenfest anmalen.

Von Steffen Brost