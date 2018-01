Zu Besuch bei Sachsens bestem Lehrer in Eilenburg

Eilenburg. Die Schulklingel ertönt zur fünften Stunde. Die Schüler sitzen an ihren Tischen und unterbrechen ihre Gespräche. Freundlich begrüßt Thomas Kolitsch seinen Deutsch-Leistungskurs. Vorsichtig spricht er das Thema an, das momentan alle Schüler der zwölften Klasse beschäftigt: Die Vorprüfung für das Abitur, die bald ansteht. Die Aufregung geht auch an Thomas Kolitsch nicht spurlos vorbei.

Thomas Kolitsch bei der Prüfungsvorbereitung mit seinem Deutsch-Leistungskurs Quelle: Wolfgang Sens

Er zählt den Schülern die Arten der Aufgaben auf, geht noch einmal den Ablauf mit ihnen durch. Seine Aussagen untermalt er mit lustigen Anekdoten, er bringt die Schüler zum Lachen, versucht, ihnen die Angst zu nehmen. „Ihr habt viereinhalb Stunden Zeit. Das schafft ihr!“

Schüler freuen sich auf den Unterricht

Der Leipziger Thomas Kolitsch lehrt seit dreieinhalb Jahren am Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg und wird dort für sein außergewöhnliches pädagogisches Engagement geschätzt. Auch Schülerin Patricia Thiel (17) hat schon einige negative Erfahrungen mit Lehrern gemacht, gerade im Fach Englisch. „Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Seitdem ich Unterricht bei Herrn Kolitsch habe, freue ich mich wieder darauf“, erzählt sie.

Die ersten Schüler, die er im Frühjahr 2016 zum Abitur führte, nominierten den Lehrer in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ für die Auszeichnung des Deutschen Philologenverbandes und der Vodafone-Stiftung mit einem eingesendeten Video. Das war die Art der Schüler, „Danke“ zu sagen. Thomas Kolitsch ist 41 Jahre alt und ursprünglich gelernter Krankenpfleger. Doch nach einem Lehramtsstudium unterrichtet er nun am Gymnasium.

Als Lehrkraft konnte er bisher nur vergleichsweise wenige Erfahrungen sammeln. Trotzdem wurde er jetzt in Berlin mit 14 Kollegen aus ganz Deutschland für seinen pädagogischen Einsatz geehrt. „Momentan fühle ich einfach nur große Dankbarkeit. So richtig begriffen habe ich es noch immer nicht. Es fühlt sich eher so an, als wären es Vorschusslorbeeren, weil ich doch gerade erst angefangen habe“, so der Lehrer, der die Fächer Deutsch und Englisch unterrichtet.

Er weiß genau, was er will

Thomas Kolitsch trägt eine runde Nickelbrille, einen roten Wollpullover und eine dunkle Hose. Er geht zur Tafel und zeichnet mit weißer Kreide den Verlauf eines klassischen Dramenaufbaus. Exposition, Höhepunkt, erregendes Moment – die Schüler arbeiten aktiv mit. Es geht um „Hamlet“ von William Shakespeare. Thomas Kolitsch gestikuliert wild. Leicht durcheinander wirkt er. Schnell wird jedoch klar: Er weiß genau, wovon er spricht.

Thomas Kolitsch Thomas Kolitsch kommt aus Meerane (Landkreis Zwickau) und machte dort im Jahr 1994 sein Abitur. Quelle: Wolfgang Sens

Thomas Kolitsch kommt aus Meerane (Landkreis Zwickau) und machte dort im Jahr 1994 sein Abitur. Danach absolvierte er seinen Zivildienst in einem Altenheim auf der Schwerstpflegestation: „Mit meinen 18 Jahren hatte ich auf einmal sehr viel Verantwortung“, sagt der heute 41-Jährige. Weil ihm seine engsten Vertrauten abrieten, entschied er sich dagegen, Pädagoge zu werden. Doch ein kurzer Ausflug in die Lehren der Journalistik war freudlos.

Laura Lange (17) wird täglich von Thomas Kolitsch unterrichtet. Quelle: Wolfgang Sens

Er schloss dann die Ausbildung zum Krankenpfleger ab und arbeitete vier Jahre in diesem Beruf. 2002 kam die Kehrtwende: „Ich las in den Pausen immer. Einmal sagte ein Freund: Du bist wahrscheinlich der einzige Krankenpfleger, der Kafka mit in die Pausen bringt.“

Zwischen Lockerheit und Professionalität

Mit 26 Jahren startete Thomas Kolitsch in das Studium in Leipzig. „So richtig wollte ich trotzdem nicht Lehrer werden, meine Eltern haben beide in diesem Beruf gearbeitet. Erst als ich selbst Vater wurde, war es dann soweit und ich wusste, was ich will“, sagt Thomas Kolitsch, während seine Schüler am Platz lesen. Er geht durch den Raum und setzt sich zu einzelnen Schülern und spricht leise mit ihnen.

Ganz gleich, wem die Frage gestellt wird. Wenn es um den Pädagogen geht, kommen durchweg positive Äußerungen. „Er schafft den Spagat zwischen einem lockeren Unterricht und dem Ziel, Wissen professionell zu vermitteln. Er schweift auch gerne mal ab und trägt damit zum Unterricht bei. Er nimmt unsere Meinung ernst und schafft es, mein Interesse an Bereichen zu wecken, die ich vorher vielleicht nicht so spannend fand“, sagt Tizian Werstat (16) über seinen Lehrer.

Thomas Kolitsch war zunächst Krankenpfleger, bevor er auf Lehramt umsattelte. Quelle: Wolfgang Sens

Das Referendariat absolvierte Thomas Kolitsch am Sportgymnasium in Leipzig, eine Stelle im Anschluss bekam er nicht. Die Jobsuche gestaltete sich sehr schwer. Für kurze Zeit unterrichtete er KFZ-Techniker in Englisch an einer Berufsschule. Dann kam von einem auf den anderen Tag ein Angebot vom Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg, eine Schwangerschaftsvertretung wurde gesucht. „Es geschah alles sehr plötzlich. Ich musste mich schnell entscheiden. Heute denke ich, dass es einfach so kommen musste. Es ist sehr bereichernd“, sagt der 41-Jährige.

Schüler haben Freiräume

Thomas Kolitsch lebt im Stadtteil Connewitz. 45 Minuten ist er jeweils morgens und nach Schulschluss unterwegs. Trotzdem möchte er nicht mit Lehrern aus der Messestadt tauschen: „Es ist total schön hier in Eilenburg. Mir wird viel Vertrauen entgegengebracht. Ich habe freie Hand, was meinen Unterricht angeht und werde nicht kontrolliert. Das ist etwas Besonderes.“ Seinen Schülern lässt er Raum für eigene Gedanken und Ideen, er ist kein Fan von großen Tafelbildern oder vollgeschriebenen Folien.

Dieses Video reichten die Schüler als Bewerbung für den deutschen Lehrerpreis ein.

Sein Stil ist nicht besonders autoritär: Keine unangekündigten Tests, keine Hausaufgaben. „Es ist erstaunlich, auf wie viele pädagogische Mittel verzichtet werden kann, ohne dass die Autorität darunter leidet“, sagt der Pädagoge, die Zwölftklässler schmunzeln. Sein Ziel ist es nicht nur, den Schülern etwas beizubringen.

Patricia Thiel (17) ist begeistert von Kolitsch Pädagogik-Stil. Quelle: Wolfgang Sens

„Mir ist es wichtig, dass ich aus einer Stunde komme und selbst etwas gelernt habe. Junge Menschen haben viele interessante und bereichernde Gedanken.“ Es gäbe nicht einen Tag, an dem er nicht gern zur Schule gefahren wäre. Er unterhalte sich sowieso pausenlos über Literatur – es fühle sich nicht wie Arbeit an. „Eigentlich sollte ich Geld dafür bezahlen, das machen zu können, was ich mag“, scherzt er.

„Es gibt nicht nur Goethe, Schiller und Shakespeare“

Er selbst gibt zu, dass er sich viel von seinem Vater abgeschaut habe. Dieser war Musiklehrer. „Auch ich hatte ihn ein Jahr als Lehrer. In der elften Klasse. Musikunterricht“, sagt Kolitsch. Wenn er einen Preis für pädagogisches Engagement verleihen müsste, würde die Wahl auf seinen Vater fallen, sagt er. „Ich bringe auch Bücher mit in den Unterricht, die nicht zum Literaturkanon gehören.

Tizian Werstat (16) Tizian Werstat (16) ist Schüler von Thomas Koltitsch. Quelle: Wolfgang Sens

Es sind Werke, die mich bewegen. So war das bei meinem Vater auch. Er hörte eine neue Schallplatte und sagte dann: Das spiele ich morgen meinen Schülern vor“, erzählt Kolitsch. Er möchte den jungen Menschen den Blick öffnen, ihnen neue Sichtweisen offenbaren. „Es gibt nicht nur Goethe, Schiller und Shakespeare. Das möchte ich ihnen zeigen.“ Die Klingel läutet zur Pause. Nach einer netten Verabschiedung verlassen die Schüler den Raum. Der nächste Kurs steht schon erwartungsvoll vor der Tür.

Von Maria Sandig