Zu tief ins Glas geguckt: 52-Jähriger manövriert Auto in ein Eilenburger Geschäft

Eilenburg. Zu tief ins Glas geschaut und sich dann noch hinters Steuer seines Nissan Primera gesetzt hatte sich am Mittwoch ein 52-jähriger Mann in Eilenburg. Er befuhr die Leipziger Straße und bog dann nach rechts auf die Große Mauerstraße ab. Dabei kam er nach links von der Straße ab und stieß gegen den Eingangsbereich eines Ladens, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Polizeibeamte nahmen den Unfall auf, bemerkten sofort eine „Fahne“ des Autofahrers. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,80 Promille. Die Blutentnahme erfolgte im Eilenburger Krankenhaus.

Führerschein eingezogen

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Führerschein entzogen. Der Schaden am Auto beträgt etwa 500 Euro, während die Schadenshöhe am Geschäft noch nicht beziffert werden konnte. Der 52-Jährige hat sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Alkoholeinfluss zu verantworten.

Von LVZ