Torgau

Die Auto-Zulassungsstelle am Standort Torgau muss bis Freitag aufgrund von Schadensaufnahme sowie Schadensbeseitigung nach einem Einbruch geschlossen bleiben. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Als Ausweichmöglichkeiten stehen die Kfz-Zulassungsstellen in Oschatz (Friedrich-Naumann-Promenade 9) sowie in Delitzsch (Richard-Wagner-Straße 7a) zur Verfügung. Die Führerscheinstelle in Torgau ist von dieser Schließung nicht betroffen.

Von LVZ