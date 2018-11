Jesewitz

Bis zum Jahresende hat Gallen noch eine Ortsfeuerwehr. Das 90-jährige Jubiläum im nächsten Jahr wird nicht mehr gefeiert, denn der Gemeinderat hat am Donnerstagabend die Auflösung der Ortswehr beschlossen. Bei der Abstimmung gab es nur eine Stimmenthaltung.

In Wehr beraten

Bereits auf der Ratssitzung im Oktober stand das Thema auf der Tagesordnung. Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) hatte damals über die von der Kommune und dem Gemeindewehrleiter am 21. September einberufenen Beratung der Mitglieder der Gallener Feuerwehr informiert. Seit Monaten erfüllten die meisten der ehrenamtlichen Retter nicht die Voraussetzungen, um im Notfall eingesetzt werden zu können. Kaum Übungs- und Ausbildungsstunden hätten stattgefunden. Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute reiche nicht aus, um die geforderte Einsatzstärke für das Fahrzeug der Wehr zu stellen. Zudem sei die Wehr überaltert. 13 Mitglieder der Ortswehr hatten an der von der Kommune einberufenen Beratung teilgenommen. Am Ende stimmten sieben Feuerwehrleute für eine Auflösung, fünf der Anwesenden sprachen sich dagegen aus.

Anschluss möglich

In der Diskussion zur Ratssitzung im Oktober suchten einige der Räte nach einer anderen Lösung, als die Wehr aufzulösen. Doch dabei hatte sich gezeigt, dass es ohne einen für diese Aufgabe ausgebildeten und qualifizierten Wehrleiter nicht geht. Allen Feuerwehrleuten wurde vorgeschlagen, in eine andere Wehr, vorrangig nach Liemehna oder Jesewitz, zu wechseln. So würden ihnen ihre Dienstjahre erhalten. Die Älteren können sich Ehren- und Altersabteilungen anschließen.

In den nächsten Tagen werden die Kameraden Post von der Gemeinde erhalten. Mit der Auflösung wird das Gallener Feuerwehrauto an die Jugendfeuerwehr Jesewitz übergehen, Inventar an die anderen Wehren.

Von Bärbel Schumann