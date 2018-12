Eilenburg/Delitzsch

Im Eilenburger Bürgerhaus ist ein Kommen und Gehen. Viele junge Leute um die 30, aber auch ältere zwischen 40 und 50 nutzen den Tag, um sich über Jobangebote zu informieren. 13 Unternehmen sind mit Ständen vertreten.

Zur Galerie Über 20 Unternehmen in Delitzsch und in Eilenburg informierten über Job-Angebote beim Rückkehrertag.

Am Tisch der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises ist Mitarbeiterin Germaine Schleicher mit Stefanie Wendt ins Gespräch vertieft. Die 22-jährige Frau, von Beruf Chemikantin, lebt und arbeitet in Mainz und will wieder zurück in die alte Heimat. Sie sucht eine Stelle, könnte sich beruflich auch eine Arbeit im Verkauf vorstellen. Ihre Familie wohnt in Thallwitz. „Ich will einfach wieder näher bei meiner Familie sein“, erzählt sie.

Familie will in Eilenburg sesshaft werden

Richtig heimisch ist auch Familie Neumann im fernen Baden-Württemberg nicht geworden. Gute Jobs gebe es da, erzählt Heiko Neumann (30), doch angekommen seien er und seine Frau Katharina (33) in der Nähe von Stuttgart nicht. Bis 2008 lebten sie in Markkleeberg, gingen dann weg, berichtet er am Stand der Eilenburger Wirtschaftsförderin Marie-Luise Markus. Jetzt wollen sie mit ihren Kindern in Eilenburg sesshaft werden, haben bereits ein Grundstück in der Martinstraße gekauft.

Zahlreiche Unternehmen suchen Fachkräfte

Viele große Betriebe wie Stora Enso, Ebawe, Profiroll Technologies und ChainMaster Bühnentechnik suchen Fachkräfte im technischen Bereich. „Zu Einstellungen ist es wegen des Rückkehrertages noch nicht gekommen, aber wir hatten Bewerber“, sagt Ebawe-Marketing-Chef Martin Dubiel. Bei anderen Firmen sieht es ähnlich aus. „2017 haben wir einen Mitarbeiter über den Rückkehrertag gefunden“, berichtet Susann Langner von Profiroll, während Uwe Nicolaus von Chain Master den Rückkehrertag auch als gute Plattform sieht, „sich als Eilenburger Unternehmen in Eilenburg zu präsentieren“. Das Speditionsunternehmen Gilles & Wagner sucht händeringend Kraftfahrer und Disponenten. „Wir nutzen alle möglichen Kanäle, um Mitarbeiter zu finden, aber bisher vergeblich“, sagt André Blochwitz vom Unternehmen.

In Delitzsch laden zwölf Stationen ein

Der Blick nach Delitzsch. Dort sind zwölf Stationen in der Außenstelle des Landratsamtes aufgebaut. Hinter den Tischen erwartungsvolle Gesichter. Darunter das von Anja Mittmann, stellvertretende Pflegedienstleiterin des Kreiskrankenhauses in Delitzsch. Ob Hebamme, Operationstechnische Assistenten oder Gesundheits- und Krankenpfleger – Fachpersonal ist gefragt. Caritas und Valere-Pflegeheim schauen sich nach Pflegekräften um.

Technische Fertigkeiten sind gefragt

„Generell steht bei uns die Personalakquise ganz oben an. Man muss da alles nutzen, was geht“, so Manina Scharping-Bätz, Leiterin bei Valere. Technische Fertigkeiten sind bei RailMaint gefragt: CNC Dreher oder Lokrangierführer. Falco Stople repräsentiert gleich mehrere Bad Dübener Firmen: Bau- und Haustechnik, AutoPartner, BauProfi und Beton und Recycling. Vom Arbeitsvorbereiter bis zum Tiefbaufacharbeiter reicht die Palette. Stolpe hat Erfahrung aus den vergangenen vier Jahren. Direkte Kontakte gab es bisher selten. „Aber es gab oft Eltern, die Azubi-Flyer mitgenommen hatten. Und dann kamen tatsächlich Bewerbungen bei uns an. Außerdem kann es sein, dass die eine oder andere Initiativ-Bewerbung, die wir erhalten, über die Präsenz an diesem Tag zustande kommt.“

Knapp 270 Interessierte beim Rückkehrertag

Insgesamt haben in fünf Städten in Nordsachsen 58 Unternehmen 229 Stellenangebote offeriert. 269 Interessierte haben den Rückkehrertag besucht. „Das ist ein sehr positives Ergebnis“, schätzt Nordsachsens Wirtschaftsförderin Uta Schladitz ein. Die Aussteller seien mehrheitlich mit der Resonanz zufrieden gewesen.

Von Heike Liesaus und Nico Fliegner