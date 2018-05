Schöna

Die Motorrad-Ausfahrt während der Bikerparty im Mockrehnaer Ortsteil Schöna endete am Pfingstwochenende für mehrere Beteiligte im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, sei zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden. Während der Ortsdurchfahrt durch Schöna sei eine 27 Jahre alte Mopedfahrerin nach links in ein Grundstück eingebogen und habe dabei ein in gleicher Richtung fahrendes Seitengespann berührt. Die Frau stürzte und verletzte sich. Auch der 53 Jahre alte Gespannfahrer wurde verletzt, als er in Folge eines Sturzes gegen ein geparktes Motorrad prallte.

Hunderte Gäste bei Treffen

Durch den Unfall seien auch der vor dem geparkten Motorrad stehende Nutzer sowie ein sieben Jahre altes Kind zu Fall gekommen, berichtete die Polizei weiter. Das Kind habe dabei eine Verletzung am Kopf erlitten. Zudem habe ein im Folgeverkehr fahrender Motorradfahrer ausweichen müssen. Auch er stürzte, wobei die hinter dem Fahrer auf dem Soziussitz sitzende Frau verletzt wurde. Alle Verletzten seien zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden, so die Polizei.

Zu dem Bikertreffen in Schöna waren hunderte Gäste gekommen. So waren allein bei der Ausfahrt am Sonntagvormittag 575 Bikes dabei.

