Eilenburg

Sirenenalarm in Eilenburg. Bei Franken Brunnen hat die Brandmeldeanlage angeschlagen. Der Blick auf den Monitor gibt Wehrleiter André Zimmermann schnell den Überblick: Was ist wo passiert. Gleichzeitig erhalten alle Kameraden über die Alamos-App die Daten auf ihr Smartphone, können signalisieren, ob und wann sie einsatzbereit sind. 24 Kameraden haben Dienstbereitschaft gemeldet, 9 sind bedingt, 21 aus Arbeits-, Krankheits-, Urlaubs- oder familiären Gründen nicht verfügbar.

Einsatzleiter hat schnell den Überblick

Für den Einsatzleiter wichtige Fakten, hat er doch so einen Überblick ob ausreichend Kräfte und Atemschutzgeräteträger dabei sind, ob gegebenenfalls eine Nachalarmierung erfolgen muss. Wer einsatzbereit ist, ist zügig am Gerätehaus. Drei Fahrzeuge samt Besatzung rücken diesmal aus. Via Google Maps wird über das Tablet der schnellste Anfahrtsweg angezeigt. Kurze Zeit später ist klar: Kein Ernstfall. Bauarbeiten haben den Fehlalarm ausgelöst. Alle Zahlen und Fakten hat die Zusatzalarmierungs-App geliefert, die Eilenburgs Freiwillige Feuerwehr seit Kurzem nutzt. Neben der verfügbaren Einsatzstärke enthält sie aktuelle Wetterdaten oder Angaben zur Pegelhöhe in Golzern.

Anschaffung der App dank Spenden möglich

Circa 4000 Euro kostet das System, zu dem Hard- und Software sowie Tablets, die Martin Börner und Jan Hähnlein vom Leipziger IT-Service Börner installiert haben.. Möglich gemacht haben die Anschaffung Spenden von Stora Enso und Remondis. Für die Geschäftsführer ist dies eine klare Sache: „Wir sind auf die Unterstützung angewiesen und wissen, dass die Kameraden einen freiwilligen Dienst für die Allgemeinheit leisten“, so Dirk Schwarze von Stora Enso. Zweckgerichtet der Wehr Unterstützung zu geben, sei keine Frage gewesen. Ähnlich sieht es Volker Wagner von Remondis: „Man kann das, was die Kameraden leisten, nicht hoch genug einschätzen.“ Erst im Oktober gab es auf dem Betriebsgelände einen Brand, die Feuerwehr war schnell vor Ort, verhinderte Schlimmeres.

Von Kathrin Kabelitz