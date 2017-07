Sprotta. Bei einem Unfall in Sprotta bei Eilenburg sind am Dienstag gegen 7.15 Uhr zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 24-jährige Fahrerin eines Mazda 3 von Doberschütz in Richtung Sprotta unterwegs. 100 Meter nach dem Ortsausgang kam sie aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit dem im Gegenverkehr befindlichen Nissan Micra des 62-jährigen Fahrers zusammen.

Der Fahrer sowie seine 60-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die 24-jährige Mazda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Sprotta und Doberschütz war von 7.45 Uhr bis 10.50 Uhr komplett gesperrt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 15 000 Euro.

Von LVZ