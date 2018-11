Mockrehna

Zu gleich zwei Wildunfällen kam es am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 87 zwischen Eilenburg und Torgau. Im ersten Fall war ein Opel-Fahrer gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße von Mockrehna in Richtung Doberschütz unterwegs, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße von rechts nach links überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und einem der Borstentiere. Wie die Polizei berichtete, verendete das Wildschwein bei dem Unfall. Der Autofahrer blieb zwar unverletzt, allerdings musste sein Fahrzeug mit einem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro abgeschleppt werden. Der zuständige Jagdpächter wurde von den Polizeibeamten verständigt.

Reh rennt über die Straße

Ein paar Kilometer weiter und ein paar Minuten später – kurz vor Torgau und gegen 6.15 Uhr – kam es zu einem weiteren Wildunfall. Diesmal rannte ein Reh über die Straße und kreuzte so den Weg eines Mazda-Fahrers. Der Mann, der von Mockrehna nach Torgau unterwegs war, konnte dem Tier nicht mehr ausweichen, teilte die Polizei mit. Auch hier kam es zu einem Zusammenstoß, der für das Tier tödliche Folgen hatte. Der Mazda-Fahrer blieb unverletzt. Auch von diesem Fall wurde die Jagdbehörde in Kenntnis gesetzt.

Von lvz