Fans von Terence Hill und Bud Spencer treffen sich in Lommatzsch

Lommatzsch - . Fans von Bud Spencer und Terence Hill („Vier Fäuste für ein Halleluja“) treffen sich in diesem Jahr in Lommatzsch (Landkreis Meißen). Dort hatte Hill als Kind eine Zeit lang gelebt. Das jährliche Spencer-Hill-Festival ist nun erstmals zu Gast in dem Ort - vom 31. August bis zum 2. September diesen Jahres. „Die Idee gefällt uns sehr gut und wir wurden mit offenen Armen empfangen“, sagte Axel Hoffmann vom Veranstalter Spencerhill Event GmbH am Sonntag.

Wegen wachsender Resonanz braucht das Festival laut Hoffmann mehr Platz. „Terence Hill hat Lommatzsch zugestimmt.“

Der deutsch-italienische Schauspieler mit den auffallend blauen Augen, Sohn einer gebürtigen Dresdnerin, kennt den 5000 Seelen-Ort gut. Er verbrachte dort ab 1943 einen Teil seiner Kindheit, bis die Familie 1945 vor den nahenden Russen nach Italien flüchtete. Bei einem offiziellen Besuch 1995 im Zuge der „Troublemaker“-Premiere hatte er dort für einen Menschenauflauf gesorgt.

Beim Spencer-Hill-Festival 2018 unter dem Motto „Zwei wie Pech und Schwefel“ sollen in standesgemäßer Kulisse Filme der beiden Westernparodie-Helden, eine Movieparade und Shows laufen - mit typischen Kneipenprügeleien, Apfelsinen-Auspressen oder Armdrücken. „Und als Ehrengäste erwarten wir die Oliver Onions, die sämtliche Filmmusiken geschrieben haben“, sagte Hoffmann. Ob auch Hill zum Festival kommt, sei noch offen.

Von LVZ