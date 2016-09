Wie praktisch ist der neue SUV? Sitze ich in diesem Familienauto wirklich bequem? Was hat der schnittige Sportler eigentlich unter der Haube? Und was kostet mich mein Traumwagen? Sind noch ein paar Sonderkonditionen und Rabatte drin? Gibt es attraktive Finanzierungsmodelle? Diese und viele andere Fragen werden beim LVZ Automarkt vom 8. bis 10. September 2016 jeweils von 10 bis 20 Uhr im Pösna Park beantwortet.

Vor Ort können sich die Besucher aus erster Hand umfassend über die neuesten Fahrzeuge informieren. Die Mitarbeiter der teilnehmenden Autohäuser geben umfasssend Auskunft. Und wer mit dem Kauf eines rasanten Zweirades liebäugelt, kann sich auch einige Motorräder anschauen.

Die LVZ lädt vom 8. bis 10. September 2016 zum Automarkt für Leipzig und die Region. Lokale Autohäuser präsentieren im Pösna Park Neuwagen und aktuelle Angebote. Auch Motorräder sind dabei. Zur Bildergalerie

Sportler und PS? Das passt gut zusammen. Daher gehören zum Rahmenprogramm auch Autogrammstunden mit Spielern vom 1. FC LOK und dem Leipziger Eishockey-Team Icefighters. Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht: Spiel- und Bastelangebote mit dem LVZ-Schlingel lassen keine Langeweile aufkommmen - wer möchte, darf sogar ein altes Auto mit Fingerfarbe bemalen. Die Renner flitzen lassen können Kinder auf einer Carrera–Rennbahn im XXL-Format.

Ausführliche Infos zum LVZ-Automarkt 2016:

zum Ausstellerverzeichnis

das komplette Programm

zur Specialstartseite mit allen Infos

LVZ