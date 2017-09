1. Frohburger Dreieck-Lauf ist ein Erfolg

Frohburg. Zum 55. Frohburger Dreieck-Rennen, das am Sonnabend und Sonntag stattfindet, gab es am Freitagnachmittag den 1. Frohburger Dreieck-Lauf: Ehe Motoren aufheulten, nahmen Läufer jeden Alters über vier Distanzen den renommierten Straßenrennkurs in Besitz und unter ihre Sohlen. Mehr als 230 Anmeldungen registrierten die Veranstalter, der Frohburger Turnverein und Graichen Bau- und Möbelwerkstätten. Am gefragtesten waren die fünf Kilometer, die einer Runde auf dem Dreieck entsprachen.

Der Frohburger Hort „Schlaufüchse“ und die Grundschule erfanden die „Rennfüchse“; sie waren mit drei Teams am Start. „Ich laufe gern, das macht mir Spaß“, sagte Jiyan, und Justus ergänzte: „Ich habe die letzten Wochenenden extra trainiert. Motiviert wurden die Mädchen und Jungen von Sportlehrerin Helga Schade und Hortleiterin Valeria Orban: „Wir nehmen teil, weil Bewegung wichtig ist für uns.“

Eher auf extreme Läufe abonniert ist Tom Radetzky aus Benndorf. Für das Markkleeberger Kinderhospiz „Bärenherz“ zu laufen, sei ihm dabei immer ein Bedürfnis: „Für jeden Kilometer, den ich absolviere, spende ich einen Euro.“ Aus Leipzig war Hobby-Läuferin Grit Schütze nach Frohburg gekommen: „Weil es hier schön ist und weil ich hier auch schon mal gewandert bin.“

Stark vertreten war bei der Lauf-Premiere die Grundschule Kohren-Sahlis. Viertklässler Lucas Preuß ging mit Mitschülern auf die Strecke – „aus Spaß, obwohl Fußball eher mein Ding ist“. Die Frohburger Feuerwehr, die die Motorsportveranstaltungen regelmäßig absichert, bekannte Farbe. „Sportlich sind wir schließlich alle“, sagte Peter Wiese vom neunköpfigen Team, das erkennbar war an einem mitgeführten, verbindenden Schlauch.

„Ich freue mich über diese Premiere“, meinte Annett Wiesenbach-Fischer vom Frohburger Turnverein und Skiklub: „Wir laufen das ganze Jahr über zweimal in der Woche.“ Zu denen, die Freitagnachmittag als Helfer zum Einsatz kamen, gehörte der ehemalige Volleyballer Gerold Trenkmann; er kümmerte sich um die Bambini.

Viele und gut gelaunte Läufer auf der Strecke und dazu Sonnenschein: „Das war es, was wir wollten“, sagte Organisator Jörg Köhler zufrieden. Unternehmer Matthias Graichen konnte dem nur beipflichten: „Das ergänzt die Rennveranstaltung des MSC hervorragend. Mal sehen, ob wir diesen Lauf etablieren können. Schön wäre es.“

Von Ekkehard Schulreich