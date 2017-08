11. Event-Shopping steigt in Geithain

Geithain. Cocktails in der Volksbank, Show-Aerobic samt Gym-Band, trendige Mode, Gewinnspiele, bayerische Schmankerln, Frischgezapftes aus Hopfgarten – wo es das und vieles andere gibt? Beim Geithainer Event-Shopping, das in der historischen Innenstadt am 1. September seine inzwischen elfte Auflage erlebt. Eröffnet wird die Veranstaltung, zu der erneut viele Hundert Gäste aus der Stadt selbst und aus der gesamten Umgebung erwartet werden, 18 Uhr, durch das Blasorchester des Geithainer Musikvereins auf dem Markt. Danach erwarten die Geschäftsleute die gut gelaunten Flaneure auf den Straßen und Plätzen, in Gassen und Höfen der Ober- und der Unterstadt. Dass die Nikolaistraße zurzeit ausgebaut wird, soll den Genuss des Stadtbummels nicht schmälern. Die Geschäfte beteiligen sich auch hier am Event, und auch die „Alte Tankstelle“, von mehreren Unternehmen betrieben, öffnet wie gewohnt.

Blasorchester eröffnet den Abend

„Das Event-Shopping ist für uns eine der besten Marketing-Aktivitäten: Es hält uns im Gespräch, reicht weit über die Grenzen der Stadt hinaus, und es ist ein Riesen-Erfolg“, sagt Jan Brunswig, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Der Verein, der die Veranstaltungsidee vor mehr als einem Jahrzehnt entwickelte, hält es sich zugute, Impulsgeber für Erlebniseinkäufe mindestens in der Süd-Leipziger Region zu sein. Wobei das Verkaufen an diesem Abend mitnichten im Vordergrund stehe, ergänzt Vorstandsmitglied Sylvia Linke: „Die Veranstaltung ist ein Dankeschön an unsere Kunden, die gern in Geithain einkaufen.“ Dank der geschlossenen Altstadt-Bebauung mit ihren vielen, zum Teil traditionsreichen Geschäften sei Geithain attraktiv, und ein Einkaufsbummel an einem hoffentlich warmen Sommerabend sei da von besonderem Reiz. Vor und in den Geschäften gebe es verschiedenste Angebote, Musik, Gastronomie und vor allem die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre in Gespräche zu kommen.

Vorher-Nachher-Show geplant

Das Gros der Gewerbetreibenden, die im Zentrum ansässig sind, bereichern das Einkaufsevent seit Jahren mit ihren Ideen. Mode-Flair, Clauß Augenoptik und Schuhhaus Augustin machen 19 Uhr den Markt zum Laufsteg mit einer Vorher-Nachher-Show; Model-Anmeldungen werden schon entgegengenommen, letztlich entscheidet das Los. Die Bäckerei Claus führt aus Anlass ihres Jubiläums durch 140 Jahre Bäckereigeschichte, Vorführungen mit der Bäckermühle inklusive. Im beziehungsweise vorm Friseursalon Geier gastieren die „Klangchaoten“ und Tänzer. Bei Senfs kann man Porzellan-Katzen bemalen. Die Stadtbibliothek zeigt an diesem Abend letztmals die Rolf-Münzner-Ausstellung. Im Heimatmuseum kann man Blicke auf die Schau historischer Ansichtskarten werfen. Ein großes Feuerwerk schließt die Veranstaltung gegen 22 Uhr ab.

„Wir freuen uns schon heute auf einen anregenden Abend mit vielen Gästen“, sagt Jan Brunswig. Der Stadt Geithain danke man für die Unterstützung, den Anwohnern für ihr Verständnis, Verkehrseinschränkungen und Geräuschkulisse betreffend. Die LVZ steht dem Gewerbeverein mit dem Druck von Plakaten und Faltblättern zur Seite.

Besucher finden am Rand der Geithainer Altstadt ausreichend Parkplätze, vor allem an der Altenburger und der Colditzer Straße. Von dort aus sind sie nach wenigen Schritten mittendrin im Event-Shopping.

Von Ekkehard Schulreich