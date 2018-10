Frohburg

Der 40-jährige Fahrer eines VW Caddy war am Sonntagnachmittag in Frohburg auf der Straße „An der Rodelbahn“ unterwegs. Beim Linksabbiegen in die „Friedensstraße“ erfasste er die 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades „Simson“. Die Jugendliche stürzte dabei so heftig, dass sie schwer verletzt wurde und stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die Beamten vor Ort stellten bei dem 40-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,48 Promille fest. Dem Mann wurde der Führerschein entzogen.

Von LVZ/gap