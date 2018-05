Frohburg

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall am Samstag in Frohburg verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Krad als zweites Fahrzeug in einer Kolonne Zweiräder auf der Staatsstraße 51 unterwegs.

Am Abzweig Lehnsherrenweg wollte der 17-Jährige um 11.20 Uhr nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 41-Jährigen, welcher die Mopedkolonne überholte und trotz eines Ausweichmanövers den Unfall nicht verhindern konnte. Der BMW kam nach links in eine Böschung ab.

Die Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Ein nachfolgender Mopedfahrer (18) fuhr über das auf der Fahrbahn liegende Moped des 17-jährigen und beschädigte dabei sein Fahrzeug. Der 17-jährige Mopedfahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus Borna gebracht.

Von thl