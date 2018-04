Reha in Bad Lausick - 25 Jahre Sachsenklinik: Auslastung bei 95 Prozent und damit weit über dem Schnitt

Vor einem Vierteljahrhundert ging in Bad Lausick die Sachsenklinik in Betrieb. Wo Klinik Nummer zwei entstehen sollte, wird ab dem Sommer eine „Residenz am Kurpark“ errichtet. Sie betreut zeitweilig Menschen nach Krankenhaus-Aufenthalten. Kurt-Josef Michels, Geschäftsführender Gesellschafter, spricht im Interview über dieses Pilotprojekt.