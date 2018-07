Frohburg

Gut besucht war das Kinderfest am Mittwoch im Frohburger Freibad, rund 250 Mädchen und Jungen waren dabei, schätzte Schwimmmeister Hermann Heinze. „Auf zur großen Schatzsuche“ hatten das Freibad-Team und der Verein Bernstein aus Dresden eingeladen. Der bietet an, Abenteuer zu erleben, und führt seit Jahren jeweils in der ersten Sommerferienwoche ein Ferienlager auf dem Gelände des Frohburger Naturbades durch.

Kinderfest hat Tradition

In dieser Zeit organisiert er immer auch ein Fest, das offen ist für alle Besucher. Zahlreiche Kindereinrichtungen waren der Einladung am Mittwoch gefolgt. Die Teilnehmer absolvierten verschiedene Stationen, am Ende gab es jeweils einen „Goldtaler“ aus der Schatztruhe.

Noel (li.) und Bastian haben richtig Spaß im Frohburger Freibad. Quelle: Jens Paul Taubert

Ins Wasser einzutauchen war am Mittwoch bei angenehmen 23,5 Grad ein Genuss – und versprach bei einer Lufttemperatur von 32 Grad durchaus Abkühlung. Die diesjährige Saison in Frohburg hat am 14. Mai begonnen. Knapp 5000 Besucher sind bislang gekommen. Angesichts des stabilen Sommerwetters könnte diese Zahl jedoch durchaus höher liegen, findet Heinze. Das Freibad hat bis zum 20. August täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Freibad mit vielen Attraktionen

Das Naturfreibad Frohburg befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums, inmitten von Wald, Wiesen und Porphyrfelsen. Mit der Stadtbadweihe vom 4. August 1935 wurden aus dem ehemaligen Steinbruch die Voraussetzungen für den Badebetrieb geschaffen. Offiziell wurde das Freibad 1936 für die Öffentlichkeit freigegeben.

Attraktionen sind unter anderem große Liegewiesen, die Kneipp-Anlage, zwei Volleyballplätze und ein Kinderspielplatz mit Rutsche und Wippe. Kleine Besucher erfreuen sich auch am feinen Sandstrand und dem beheizten separaten Kleinkinder- und Lehrschwimmbecken. Kinder absolvieren seit Montag einen Schwimmkurs im Bad, der ist mit zwölf Teilnehmern auch ausgelastet.

Weitere Höhepunkte stehen an

Nächste Höhepunkte nach dem erfolgreichen Kinderfest sind das Schachturnier mit dem Frohburger Schachclub 1926 am 29. Juli ab 10 Uhr und eine öffentliche Probe des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Frohburg am 16. August ab 18 Uhr. Bereits am 23. Juli können Interessenten ab 19 Uhr Aroha ausprobieren – ein neuer Fitness-Trend.

Von Inge Engelhardt